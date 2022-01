Banana Bread: receita fácil e deliciosa com açúcar mascavo

As festas de fim de ano já deixam saudade, não é mesmo? Depois de se deliciar com as receitas do e-book especial de Natal Da Magrinha 100% Integral, é hora de começar o ano com mais dicas incríveis para manter sua alimentação ainda mais saudável com sugestões que só a Da Magrinha 100% Integral tem! Hoje a dica é Banana Bread, que nada mais é do que um pão de banana, uma receita tradicional americana que aproveita as bananas maduras que temos em casa!

Fruta tipicamente brasileira, a banana é uma boa pedida para incrementar seu cardápio na estação mais esperada pelos brasileiros, o verão! Além de rica em fibras e cálcio, a fruta é facilmente encontrada em feiras e supermercados, com preço acessível e é altamente recomendada para fortalecer os as defesas do organismo, como destaca a consultora nutricional Da Magrinha, Renata Mayer: “Rica em potássio e magnésio, além de compostos antioxidantes, a banana conta com muitos nutrientes e alinhadas às fibras é uma forma mais saudável de matar a vontade de comer algo doce e recuperar as energias após o treino”.

A Bruh (@receitas.dabruh), parceria Da Magrinha, fez uma versão integral, sem açúcar refinado, sem lactose, saudável e muito saborosa. Confira o passo a passo e não se esqueça de marcar a Da Magrinha nas redes sociais!

Ingredientes:

• 4 ovos

• 4 bananas maduras

• 2 colheres de sopa de açúcar mascavo Da Magrinha

• 2 colheres de sopa de óleo vegetal (pode ser óleo de coco, azeite de oliva, óleo de girassol, etc)

• 1/2 colher de sopa de canela em pó

• 1/2 colher de café de sal (uma pitada)

• 1 colher de sopa de fermento em pó

• 2 e 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo 100% integral Da Magrinha

• Rodelas de banana e canela para decorar

Modo de preparo:

Adicione todos os ingredientes no liquidificador, exceto a farinha e o fermento. Bata até ficar homogêneo.

Após isso, adicione em uma tigela a farinha e o fermento, depois coloque a massa que foi feita anteriormente e misture bem.

Em seguida, coloque papel manteiga na forma ou unte adicionando um pouco de farinha. Despeje toda a mistura nela.

Feito isso, decore em cima da massa com pedaços de banana e uma pitada de canela.

Depois é só levar ao forno pré-aquecido a 210º e deixar assar por aproximadamente 35 minutos.

Oba, agora tá prontinho o seu banana bread integral. Sirva-se e delicie-se!

