Com Omar, Baleia ‘convoca’ Juninho Dias

O deputado federal presidente nacional do MDB Baleia Rossi confirmou, esta sexta-feira, a ‘convocação’ do vereador campeão de votos Juninho Dias para sair candidato a deputado este ano pelo partido. O MDB tem problemas para montar chapa em São Paulo e Juninho é tido como uma das ‘jóias da coroa’ da legenda.

“Estou ouvindo todas as propostas, analisando como o partido poderá contribuir e como posso planejar uma estrutura de qualidade para a campanha. Se realmente decidir pela disputa do pleito, quero ter apoio popular e fazer a diferença em todo o estado”, disse Juninho Dias.

COM OMAR– O encontro aconteceu em Ribeirão Preto (SP) com a presença do ex-prefeito Omar Najar (2015-2020), que ainda deseja voltar a governar a cidade. Em 2018, a postura do partido na cidade frustrou Baleia e agora o time mais próximo de Omar e JR que decide os rumos.

O QUE ESPERA JUNINHO? Antes da ‘convocação’, JD dizia que gostaria de ser candidato a deputado somente em 2026. E seu sonho mesmo é ser prefeito. Ele tem noção de tempo melhor que os pares, mas talvez precise ‘ir a campo’ este ano.