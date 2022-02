Balão chama a atenção sobrevoando bairros de Americana

Os aviões do circo pararam de passar nos céus de Americana com a pandemia, mas agora um balão chama a atenção dos moradores de bairros da cidade.

Leitores do NM da região do Parque Novo Mundo e Cidade Jardim entraram em contato relatando que o balão estaria voando ‘bem baixo’. Uma leitora questiona se existe amparo legal para que o balão passe em cima das casas.

O NM entrou em contato com a empresa responsável pelo balão, a Caprem, que confirmou a legalidade da atividade.

“Relacionado à legalidade do balão promocional da Caprem em Americana, informamos que a RR Balonismo, responsável pelo balão em operação, está coordenando os sobrevoos diretamente com o Aeroporto de Americana, já que eles acontecem dentro do seu espaço aéreo. Em todos os sobrevoos, o balão, que é tripulado e com piloto devidamente habilitado, confirma a autorização para subida e informa tempo de duração e rota ao aeroporto; o piloto do balão ainda permanece, durante todo o tempo, em contato com a frequência do aeroporto.

Aproveitamos para ressaltar a diferença entre balões de papel (juninos), que são ilegais e oferecem riscos de incêndio, para os balões dirigíveis e tripulados – esses são legalizados, seguros e operados por profissionais devidamente habilitados”.