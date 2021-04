Corpo de Bombeiros não confirma que balão causou incêndio no Terramérica

O Corpo de Bombeiros de Americana foi acionado, neste domingo, para conter um incêndio em uma área livre – vegetação – no bairro Terramérica. O fogo já foi extinto.

De acordo com a corporação, não é possível dizer se o balão que caiu na mesma área também neste domingo seria o causador do incêndio, pois quando a equipe chegou para atender a ocorrência, o balão já não estava mais no local.

Vídeos do momento da queda do balão e também da fumaça que tomou conta da área foram registrados e circulam nas redes sociais.