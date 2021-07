Balanço. Marcos Caetano destaca trabalho do 1º semestre

O 1º semestre do primeiro mandato se encerrou e o NM está questionando os vereadores novatos dos trabalhos realizados nesse período. Marcos Caetano (PL), eleito com 630 votos, avaliou como “missão cumprida” e agradeceu o prefeito Chico Sardelli (PV) pelas solicitações atendidas.

Veja o que disse o parlamentar:

Como vereador fecho este semestre com chave de ouro agradecendo ao Prefeito Chico Sardelli que tem atendido a solicitação da população. A sensação de missão cumprida é maravilhosa. Tenho defendido a população de Americana com toda dedicação, o povo confiou em mim e tenho cumprido com a minha palavra.

Apresentei ainda indicações, Requerimentos, Moções e alguns Projetos.

✔ 140 Indicações

✔ 29 Moções

✔ 36 Requerimentos

✔ 4 Projetos de Lei