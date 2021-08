Baixa umidade e atividade física: como aliviar o mal-estar

Os brasileiros estão sofrendo com o tempo seco que prevalece em várias regiões do país. Em algumas delas, como o sudeste, a umidade relativa do ar chegou a registrar variações entre 11% e 20% neste mês de agosto. Mas o ar seco e o calor podem trazer complicações que vão além do desconforto e dificuldade para respirar, sobretudo para praticantes de atividades físicas.

“O tempo seco e a poluição do ar, características neste período do ano, não permitem a respiração adequada e sobrecarregam os alvéolos pulmonares, responsáveis pela troca gasosa (que transformam o oxigênio em gás carbônico), fazendo com que o processo respiratório seja mais trabalhoso, demande mais gasto energético, resultando em frequência respiratória aumentada, fadiga e recuperação mais lenta”, afirma a nutricionista e educadora física, Dani Borges.

Com cerca de 420 mil seguidores apenas no Instagram, a profissional também esclarece que nesse momento uma das principais estratégias para amenizar os efeitos nocivos da baixa umidade do ar é redobrar a hidratação com água e alimentos ricos em líquidos.

“Beber água é fundamental em qualquer época do ano, neste momento, mais ainda. Além disso, é possível se hidratar consumindo frutas mais ricas em líquidos, como melancia, abacaxi e laranja”, complementa.

*Confira outras dicas:*

Evite os horários mais quentes do dia e priorize os mais frescos, como as primeiras horas da manhã e o fim de tarde e noite.

Não é preciso diminuir a frequência, mas respeite seu tempo e seu ritmo. Procure fazer a respiração adequada entre os exercícios, inalando pelo nariz e expirando pela boca, fazendo o ciclo completo.

Não consuma alimentos pesados e gordurosos que dificultam a digestão. Opte por vegetais como brócolis e abobrinha, que são leves, nutritivos e ricos em água.

Sobre Dani Borges

Dani Borges é uma atleta Fitness WBFF PRO, nutricionista, modelo, health coach e educadora física.

Como influenciadora digital, tem mais de 415 mil seguidores e posta dicas de motivação, alimentação saudável, receitas e treinos.

Sua paixão pelo fitness surgiu na adolescência após ter tido um quadro de obesidade que a motivou a buscar uma mudança radical de hábitos. (Veja mais aqui)