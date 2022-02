Bairro Saúde em SP aumenta oferta de Clínicas e Spas Day especializados em terapias alternativas

Bairro é considerado um dos mais importantes da zona sul

de São Paulo e tem registrado alta na procura por massagens terapêuticas,

relaxantes e sensuais, além de tratamentos

estéticos, principalmente nesta época de temperaturas elevadas

Um dos bairros mais tradicionais da cidade de São Paulo, conhecido pela presença de imigrantes japoneses que vieram para a região durante e após a Segunda Guerra Mundial, a Saúde hoje abriga em torno de 120 mil moradores e está entre uma das regiões mais valorizadas nos últimos anos.

Seu entorno direto é formado por Vila Clementino, Chácara Inglesa, Mirandópolis, Parque Imperial, Planalto Paulista, São Judas, Vila Cruzeiro do Sul, Bosque da Saúde (parte oeste da Avenida Dr. Ricardo Jafet) e Vila Monte Alegre.

Próxima à Vila Mariana e Moema, a região conta com as estações Saúde, Praça da Árvore e São Judas da Linha Azul do Metrô, além de diversas linhas de ônibus e uma ótima malha viária, composta pelas ruas Vergueiro e Domingos de Morais, avenidas Jabaquara, Dr. Ricardo Jafet, Cursino, dos Bandeirantes e pelo Complexo Viário Maria Maluf.

Nesta região, que cresce sem parar, tem visto, nos últimos anos, um aumento do número de clínicas e spas especializados em terapias alternativas, incluindo massagens terapêuticas, relaxantes e sensuais, que ajudam seus adeptos a desestressar e aliviar dores e tensões. Este mercado de saúde e bem-estar tem absorvido cada vez mais massagistas capacitados para atender clientes sempre muito exigentes.

Tradicional terapia e uma das mais procuradas por quem precisa de um processo ativo e eficaz para aliviar dores e tensões em tendões e músculos, a massagem sueca é indicada para quem começou há pouco tempo a frequentar sessões desta terapia. Nela, o massagista usa uma combinação de movimentos longos e fluidos, proporcionando grande relaxamento.

Desenvolvida para reequilibrar as partes física e psíquica, atuando no campo físico e energético, a massagem ayurvédica é aplicada com óleos vegetais e essenciais, preparados com ervas medicinais. O massagista realiza movimentos de tração e alongamentos, promovendo a grande estimulação de pontos e órgãos vitais do praticante.

Igualmente terapêutico, o shiatsu é eficaz na prevenção e diminuição do estresse, e é muito procurado por quem trabalha muitas horas em ambiente movimentado e competitivo. A técnica é usada para minimizar os efeitos da ansiedade e de problemas de saúde como artrite, dor nas costas, constipação, dor de cabeça, insônia, problemas menstruais, entre outros.

Sensuais muito procuradas

Os moradores do bairro e regiões adjacências têm buscado cada vez mais por massagistas na Saúde, que utilizem técnicas de massafem como a sensitive, tailandesa, nuru e tântrica.

A massagem sensitive é aplicada pelo massagista especializado em homens e mulheres, por meio de movimentos contínuos e suaves realizados com as pontas dos dedos. Esta técnica elimina tensões e promove uma conexão direta entre o lado físico, emocional e energético do paciente, que muitas vezes estão em desequilíbrio.

Por ser mais ativa, a massagem tailandesa busca reduzir a dor e o estresse de quem tem sofrido com estes dois males. A técnica melhora a flexibilidade, a circulação e os níveis de energia. Para tanto, o massagista usa pés, joelhos, polegares, palmas e cotovelos, além de pressão, compressão e alongamento, no corpo do paciente.

Indicada para relaxar a musculatura, desintoxicar o organismo, a massagem japonesa nuru é realizada com um ou mais massagistas, que fazem uso de uma loção de massagem incolor e inodora feita com algas. Cada vez mais conhecida no país, a terapia desencadeia fortes sensações táteis para aliviar o estresse.

Bastante conhecida no mundo inteiro, a massagem tântrica ajuda a resolver bloqueios de ordem emocional, pois refina a sensibilidade do praticante. A técnica leva em consideração o corpo em seus pontos vitais, que são ativados durante a massagem corporal por meio de uma leve pressão de pontos específicos. Tem transformado a vida de milhares de pessoas!