Bailarina de Nova Odessa concorre em festival de dança

Bailarina, professora e coreógrafa do Grupo Nuray, a novaodessense Gabriela Barducci vai participar IX Festival Oriente em Dança, promovido pela Escola de Danças Orientais Templo de Ísis, de Campinas. Neste ano, em função da pandemia, o concurso acontece em edição virtual, com o envio das coreografias concorrentes em vídeo até 15 de julho e a divulgação dos vencedores nos dias 14 e 15 de agosto.

Gabriela é conhecida em Nova Odessa pelas apresentações de dança do ventre nos eventos comemorativos do município, como a tradicional Festa das Nações, o aniversário da cidade e as programações de final de ano. No Festival Oriente em Dança, ela concorrerá em duas categorias, solo clássico e grupo clássico. A apresentação em grupo contará com a participação de suas alunas Kamile Silva Camargo, Camila Evangelista do Nascimento, Cecília Siqueira Clemente, Nathaly Morais Leite e Paloma Coragem da Silva.

A candidata, que foi campeã do Festival Oriente em Dança em 2018, conta que começou a dançar aos seis anos e, em 2012, passou a dar aulas em um projeto social da Escola Estadual de Ensino Fundamental Alexandre Bassora, em Nova Odessa. “Com o passar do tempo, as escolas de dança se interessaram pelo meu trabalho e acreditaram no meu potencial como professora. Hoje, dou aulas no espaço cultural Laryssa Camargo, aqui na cidade”, afirmou.

O Festival Oriente teve sua primeira edição em 2012 e, desde então, vem valorizando a cultura árabe e abrindo oportunidades para dançarinas se apresentarem. “Danço por amor e acredito que representar Nova Odessa junto com meu grupo nesta competição vai ser muito especial”, concluiu Gabriela.