‘Bailão’ bomba em SB com aglomeração

O coronavírus segue se propagando na região, mas centenas de jovens de Santa Bárbara e Americana foram para o Bailão Funk na região do Distrito Industrial. O perfil da casa afirma que ela comporta até 700 pessoas. Os denunciantes que entraram em contato com o site ressaltaram que são “Milhares de pessoas morrendo, a situação que estamos nessa pandemia é assustadora, mas o fim de semana foi assim nesse bar”.

Este domingo, a Gama fez blitz na região da Praia dos Namorados e até levou um carro cujo motorista tinha bebido ‘um pouco a mais’.

Voltando ao bailão barbarense, detalhes do evento estão no instagram e chama a atenção uma música ‘zoando’ a “quarentena”. A DJ do evento divulga fortemente o sucesso do encontro.

O Plano São Paulo ainda não permite aglomerações em eventos como shows, cinemas e mesmo igrejas. As reuniões ainda precisam obedecer muitas regras para que sejam aprovadas.