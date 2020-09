Baden Baden cria degustação de cerveja em realidade virtual

Baden Baden, uma das primeiras cervejarias artesanais do país, inova e cria uma experiência de degustação guiada por meio da tecnologia realidade virtual. A novidade irá mexer com todos os sentidos do consumidor, transformando uma simples degustação em uma experiência sensorial única.

Na ação, Baden Baden entrega para os consumidores a sua paixão por fazer cerveja artesanal de qualidade, que vem desde o seu pioneirismo, em 1999, até os dias de hoje, e exalta cada etapa da degustação do aroma ao paladar. Os consumidores terão uma degustação inovadora das receitas da marca, proporcionando um momento de indulgência ao apreciar a cerveja de forma inédita no Brasil.

Ao todo, são quatro experiências com os principais rótulos de Baden Baden: Cristal, Witbier, Golden Ale e IPA. Por meio de narrativas envolventes de cada estilo, os sentidos serão ampliados, envolvendo o consumidor em uma viagem por aromas, sabores e ingredientes. De maneira lúdica, o degustador terá sua audição, visão, olfato e paladar estimulados.

“Conectamos a paixão que sempre tivemos por fazer cerveja artesanal à tecnologia para levar a oportunidade de uma degustação guiada inovadora para todo o Brasil. Com a realidade virtual, conseguimos explorar todos os sentidos, tornando a degustação ainda mais imersiva e surpreendente. É como se déssemos vida às nossas cervejas.”,afirma Natalia Menezes, gerente de marketing da marca.

A experiência estará disponível a maiores de 18 anos, no site e Youtube da marca, e pode ser acessada a partir de 28/08, em qualquer dispositivo móvel e sistemas VR, como Google Cardboard, entre outros.

“A mesma atenção e cuidado aos detalhes que temos na produção das nossas cervejas, tivemos com esse projeto, na busca de relacionar cada detalhe das experiências com as características dos nossos principais rótulos.

Por isso, os vídeos elaborados foram produzidos e renderizados em real time para promover uma imersão muito maior no universo lúdico e no despertar das sensações. Nele, o degustador pode se reposicionar o tempo todo tendo acesso a novos ângulos e posições com visão 360 graus, dirigindo o olhar do usuário para conexões imediatas com os elementos das animações, suas cores e a crescente de trilha sonora que guia essa experiência inédita de Baden Baden”, finaliza a gerente da marca.

SOBRE BADEN BADEN

Baden Baden é uma das primeiras cervejarias artesanais do país, nascida em 1999, e tem a paixão por cerveja em seu DNA. Fundada em Campos do Jordão por quatro amigos que se aventuraram no mundo cervejeiro buscando criar receitas autorais para sua choperia, a marca tem o propósito de criar sabores e aromas que surpreendam; por isso seus líquidos já conquistaram mais de 130 prêmios nacionais e internacionais. Seus principais rótulos são: Cristal, pilsen sofisticada e com sabor equilibrado; Golden Ale, combinação marcante da canela e frutas vermelhas; IPA, sabor intenso com suco de maracujá na receita; e Witbier, cerveja de trigo muito refrescante, com laranja e semente de coentro, eleita a melhor do mundo. A marca conta ainda com rótulos sazonais, igualmente premiados. Baden Baden é uma das marcas integrantes do segmento Craft, do Grupo HEINEKEN no Brasil.

Sobre o Grupo HEINEKEN no Brasil

O Grupo HEINEKEN chegou ao Brasil em maio de 2010, após a aquisição da divisão de cerveja do Grupo FEMSA e, em 2017, adquiriu a Brasil Kirin Holding S.A. (“Brasil Kirin”), tornando-se o segundo player no mercado brasileiro de cervejas. O grupo gera mais de 13 mil empregos e tem 15 unidades produtivas no país, sendo 12 cervejarias localizadas em Alagoinhas (BA), Alexânia (GO), Araraquara (SP), Benevides (PA), Caxias (MA), Igarassu (PE), Igrejinha (RS), Itu (SP), Jacareí (SP), Pacatuba (CE), Ponta Grossa (PR) e Recife (PE); duas microcervejarias em Campos do Jordão (SP) e Blumenau (SC); e uma unidade de concentrados para refrigerantes em Manaus (AM). No Brasil, o portfólio de cervejas do Grupo HEINEKEN é composto por Heineken, Sol, Amstel, Kaiser, Bavaria, Eisenbahn, Baden Baden, Devassa, Schin, Glacial, No Grau e Kirin Ichiban. O portfólio de não alcoólicos inclui Água Schin, Schin Tônica, Skinka e os refrigerantes Itubaína, Viva Schin e FYs. Com sede em São Paulo, a companhia é uma subsidiária da HEINEKEN NV, a maior cervejaria da Europa.