Bachin comenta 1o semestre de mandato

Em sua estreia como vereador, o narrador esportivo Bachin Jr, eleito em Santa Bárbara d’Oeste pelo MDB com 1.454 votos, comenta, a pedido do NM, o primeiro semestre de trabalho.

Leia abaixo a avaliação feita por Bachin

Uma das coisas que me motivou a ser vereador foi a busca por agilidade no setor público, acredito que um número elevado de requerimentos e indicações, sem ações, acabam se tornando apenas mais burocracia e papelada na Prefeitura, sem impactar verdadeiramente na vida do cidadão.

Nesta linha de trabalho sigo desde o início do mandato e já estamos alcançando algumas conquistas.

A instalação de um aplicativo onde qualquer cidadão pudesse solicitar e acompanhar pedidos na Prefeitura diretamente é algo que acredito desde a campanha, hoje é realidade. Creio que esse é o caminho para a modernidade e economia aos cofres públicos, já que não é preciso os longos trâmites de uma propositura legislativa formal para solucionar problemas simples como trocas de lâmpadas ou reparo asfáltico.

Enquanto isso, na Câmara, meu trabalho fiscalizador e legislador segue com muito mais eficiência e representatividade, como por exemplo projetos de lei, principalmente para área social, que já tinha minha dedicação desde muito antes das eleições.

A política pública para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autismo e a instituição do Programa de Cooperação e o Código Sinal Vermelho na cidade, visando o combate e a prevenção à violência contra a mulher, são pautas que estão em tramitação, entre outras que estão sendo estudadas.

Além disso, participo de sérias Comissões, como a Comissão de Representação (Legislativo) de Acompanhamento do Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19, onde além de várias sugestões e apontamentos que a comissão realizou, tivemos também vários projetos de leis sancionados sobre este importante e atual tema em que atuamos.

Também participo do Conselho Fiscal do Consimares, que é um importante compromisso que encaro, e fico muito feliz com a indicação dos meus colegas parlamentares. Pensar na área ambiental e de gestão de resíduos de forma regional traz economia aos cofres públicos, a legislação se encaminha para o trabalho conjunto entre os municípios e, por sua vez, os consórcios são uma eficaz ferramenta para que isso ocorra. Com certeza fico honrado em poder representar nossa Santa Bárbara d´Oeste.

Não podemos deixar de lado cobrar as solicitações do dia a dia quando elas não forem devidamente atendidas, mas quero principalmente me pautar em consistência, em áreas sociais, de saúde educação, segurança e tantas outras que efetivamente mudam a vida dos barbarenses.