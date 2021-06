Bachin avalia desafio ‘comunicador x político’

A pedido do NM, o vereador novato de Santa Bárbara d’Oeste Bachin Jr/MDB, avaliou o início de mandato e rebateu o que seriam críticas a um mandato tímido até agora. Bachin integra três comissões permanentes da Casa e duas comissões de acompanhamento (Vacinação contra a Covid e situação das ambulâncias do Município), além de ser o líder do MDB.

Abaixo o que ele disse esta segunda-feira.

“Na verdade, embora seja comunicador, estou aprendendo a cada dia neste meio político.

Tenho procurado elaborar propostas que possam ser confirmadas em lei, sem preocupação com quantidade , mas sim com qualidade. E sempre pautando pela legalidade. Tanto que todos os projetos que protocolei foram aprovados e sancionados.

E mais , não perdi nenhum embate político até aqui.

Acredito que o crescimento virá com o tempo, aí longo dos 4 anos de mandato.

Talvez seja a mesma avaliação que fazem do Governo do Rafael. Da mesma forma entendo que ele tem sido preciso e pontual, o que para alguns pode parecer timidez”.