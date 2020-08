Babalorixá faz revelações sobre Felipe Neto

Felipe Neto Rodrigues Vieira nascido dia 21 de janeiro de 1988 32 anos do signo de Aquário profissão YouTube empresário ator comediante escritor filantropo brasileiro.

O que o jogo de búzios revela a esse grande rapaz odu regido por ogum e Obaluaê a obstinação e se traduz em agitação inconformismo é uma das suas principais características mas se usar suas qualidades como a coragem a criatividade e a perseverança conseguirá o que mais ânsia o poder e o sucesso seu lado negativo traz a inveja no momento de vivência situações com dificuldades falta de sorte no amor morte de familiares situações onde possa ver feitiço com pessoas sentença a tragédia sempre ou causada por alguma coisa.

Ele é uma pessoa que mostra-se calmo um comportamento e seguro fazer esses homens mas a sua mente existe dúvidas não tenha medo de estar essas incertezas com muitas pessoas o amo você acabará percebendo bons conselhos regido por este tem personalidade marcante geralmente são pessoas tensas e nervosas a vida de vitórias Não importando a luta e sacrifício que teremos de enfrentar para alcançar a Vitória pessoa sincera e que não aceita uma falsidade seu lado negativo traz prisões briga caso de justiça desfecho os perigos nas situações da vida