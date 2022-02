Axl Rose completa 60 anos

Axl Rose tem uma carreira marcada pelo sucesso como vocalista do Guns N’ Roses, banda importante no cenário internacional do rock e que influencia gerações. Com uma voz inconfundível e prestes a virar sessentão, Axl tem hits marcantes ao longo da carreira e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um estudo especial para levantar as músicas que os fãs brasileiros mais ouviram nos últimos anos.

O destaque do levantamento foi o hit “Sweet child o’ mine”, lançado pela banda de rock na década de 80, de autoria de Axl com integrantes do Guns N’ Roses. Essa foi a canção do artista mais gravada por outros intérpretes e a mais tocada no país nos últimos cinco anos. Também foi a mais executada no segmento de TV neste período entre as músicas gravadas por ele.

Axl Rose é o nome artístico de William Bruce Bailey, que nasceu em Indiana, nos Estados Unidos, no dia 6 de fevereiro de 1962. No banco de dados do Ecad, ele tem 70 músicas e 203 gravações cadastradas.

No Brasil, Shows e Rádio são os segmentos do Ecad que mais lhe renderam direitos autorais em execução pública com aproximadamente 60% referentes aos rendimentos recebidos nos últimos cinco anos. O artista tem os direitos autorais pela execução pública de suas músicas garantidos no Brasil por meio de contratos de representação firmados entre as associações brasileiras e as estrangeiras.

Ranking das músicas de autoria de Axl Rose mais tocadas no Brasil nos principais segmentos de execução pública nos últimos cinco anos (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo)

1 – Sweet child o’ mine – Steven Adler / Izzy Stradlin / Slash / Mac Kagan Duff Rose / William B Bailey

2 – Patience – Steven Adler / Izzy Stradlin / Slash / Mac Kagan Duff Rose / William B Bailey

3 – November rain – Izzy Stradlin / Sorum Matt / Dizzy Reed / Slash / Mac Kagan Duff Rose / William B Bailey

4 – Don’t cry – Izzy Stradlin / Sorum Matt / Dizzy Reed / Slash / Mac Kagan Duff Rose / William B Bailey

5 – Welcome to the jungle – Steven Adler / Izzy Stradlin / Slash / Mac Kagan Duff Rose / William B Bailey

6 – You could be mine – Izzy Stradlin / Slash / Mac Kagan Duff Rose / William B Bailey

7 – Paradise city – Steven Adler / Izzy Stradlin / Slash / Mac Kagan Duff Rose / William B Bailey

8 – Used to love her – Steven Adler / Izzy Stradlin / Slash / Mac Kagan Duff Rose / William B Bailey

9 – Yesterdays Izzy Stradlin / Sorum Matt / Miranda Adalberto V / Dizzy Reed / Slash / West Arkeen / Mac Kagan Duff Rose / Billy Mac Cloud / William B Bailey

10 – It’s so easy Steven Adler / Izzy Stradlin / West Arkeen / Slash / Mac Kagan Duff Rose / William B Bailey