Avós educam – ou interferem na educação

Como preparar filhos para o mundo

Livro da pedagoga Sara Braga, “Educar, amar e dar limites” fornece tudo o que os pais precisam saber para nutrir a inteligência emocional das crianças

A primeira infância é o período da vida na qual é formado alicerce que sustentará o futuro de todas as pessoas. Superestimada por uns, negligenciada por outros, essa fase do desenvolvimento humano é, cada vez mais, foco de estudos e desperta o interesse da ciência, da medicina, de pais e educadores. Leitura obrigatória para todos que desejam preparar os filhos para enfrentar os obstáculos do mundo, Educar, amar e dar limites: os princípios para criar filhos vitoriosos reúne tudo o que é preciso saber para nutrir a inteligência emocional das crianças. O propósito é o desejo de toda família: formar um indivíduo maduro, autônomo e responsável.

De autoria da pedagoga com mais de 20 anos de experiência, Sara Braga, e co-autoria do escritor best-seller Paulo Vieira, o livro aborda o processo de desenvolvimento infantil, a formação de memórias e a importância dos ambientes de convívio social saudáveis. E, principalmente, evidencia o papel do adulto na educação dos pequenos a fim de ressignificar experiências e desenvolver o pertencimento, a conexão e os limites.

Dividido em sete capítulos, Educar, amar e dar limites, da editora Gente, ensina como construir memórias positivas; o valor da autoestima e das emoções; como se comunicar com amor e lidar com as diversas fases do desenvolvimento infantil – incluindo a adolescência; o fortalecimento de conexões familiares, com base na perseverança, para a construção de um futuro de sucesso.

“Acima de tudo, lembre-se de que a criança é o reflexo das situações que vivência. Portanto, a melhor forma de ensiná-las é pelo exemplo.” (Educar, amar e dar limites, p. 54)

Mais que mostrar o caminho a conquistar uma educação bem-sucedida, a obra tem como objetivo de fortalecer as conexões de afeto, perdão e diálogo na família. Para assim, proporcionar uma experiência transformadora sobre a visão que os pais têm dessa jornada cheia de obstáculos, porém, infinitamente gratificante que é educar.

FICHA TÉCNICA:

Título: Educar, Amar e dar Limites

Subtítulo: Os princípios para criar filhos vitoriosos

Autora: Sara Braga

Editora: Gente

ISBN: 978-65-5544-059-1

Tamanho: 23×15,6cm

Páginas: 191

Preço: R$ 39,90

Link de venda: Amazon

Sobre a autora: Sara Braga é comprometida com a família e com o desenvolvimento humano. Esposa do Paulo Pina, é mãe de Rodrigo, Arthur, Pauline e André, que a inspiram diariamente a enxergar o grande potencial humano em cada experiência compartilhada. Verdadeiramente apaixonada pela Educação, Sara formou-se pedagoga pela Universidade Federal do Ceará. É pós-graduada em metodologia do ensino religioso pela UNICAP (Pernambuco) e pesquisadora de neu-roeducação na Unichristus (Ceará). Além disso, é professora com mais de 20 anos de atuação no contexto escolar, e com grande experiência no ensino infantil. Há muitos anos estuda as relações familiares, com duas formações internacionais, na Itália. Inquieta com as questões sociais que envolvem a infância, Sara atuou em diversos projetos contribuindo com o ensino e a aprendizagem em lugares de vulnerabilidade. Hoje, atua com as famílias e com a educação de crianças e jovens, como master coach integral sistêmico e sócia de Paulo Vieira e Vivi Távora, diretora do Jeito de Viver Família e Mini Mega Leitor, no grupo Febracis.

