Ávila e as reclamações no PS e Joi pede retirada de árvores na SP

O vereador Celso Ávila (PV) protocolou, nesta sexta-feira (14), requerimento de informações a respeito da empresa Orbita Multiwork, prestadora de serviços gerais no PS Dr. Edison Mano. O parlamentar destaca que diferentes profissionais de limpeza contratadas por essa terceirizada da Administração denunciaram o atraso no pagamento no programa Espaço Aberto, apresentado pelo radialista e vereador Nilson Araújo.

“As funcionárias reclamam da falta de pagamento integral, adicional noturno, atrasos no pagamento e no vale-refeição. Elas também alegam que trabalham mais de 12 horas por noite, muitas vezes sem os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) adequados”, explicou Celso Ávila, antes de apresentar os questionamentos.

No requerimento, o vereador indaga se a Orbita Multiwork é uma empresa terceirizada pela Prefeitura e, em caso afirmativo, há quanto tempo ela atua em Santa Bárbara d’Oeste. O parlamentar também questiona se a Administração já havia recebido qualquer denúncia a respeito de eventuais falhas no pagamento por parte dessa terceirizada ou quanto à prestação dos serviços por parte dos contratados. Caso tenha recebido qualquer denúncia, o vereador questiona o motivo de a Prefeitura ainda não ter tomado nenhuma medida, no intuito de evitar que os trabalhadores fossem prejudicados.

Por fim, Celso Ávila pergunta se a Prefeitura está em dia com o pagamento dessa empresa e se todas as reclamações apresentadas pelas funcionárias no programa Espaço Aberto, transmitido pela Rádio Brasil AM, procedem. Caso sejam verdadeiras, o vereador questiona qual será a atitude da Prefeitura para solucionar essa situação.

Joi quer retirada de árvores da pedreira na SP-304

O vereador José Luis Fornasari, o Joi (PV), protocolou, hoje (14), moção de apelo ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem), para que seja realizada a retirada de árvores que nasceram na lateral da pedreira, estendendo suas copas sobre a rodovia SP-304 (Luiz de Queiroz), na altura do quilômetro 137.

“Fomos procurados por munícipes com essa reivindicação. Eles temem que, em função das recentes chuvas, ocorram desabamentos nesse local, uma vez que as árvores nasceram entre as pedras”, afirmou. O parlamentar destaca o risco de acidentes graves, caso qualquer galho dessas árvores se desprendam sobre a rodovia, assustando ou ferindo motoristas.