Avião de sertanejo Bruno faz pouso após susto

O avião particular do cantor Bruno, da dupla com Marrone, que levava o sertanejo, precisou realizar um pouso na noite de ontem em Sorocaba, interior de São Paulo, após um aviso luminoso da aeronave. A informação foi confirmada pela assessoria de Bruno. Estavam com Bruno a mulher dele, Marianne Rabelo, o filho do casal, Enzo, de 13 anos, e um amigo do casal.

Ao contrário do que foi especulado por outros veículos de imprensa, o piloto disse, em nota divulgada pela assessoria do sertanejo, que não houve pouso de emergência.

“Por precaução, às 21h10 de ontem, a aeronave particular precisou retornar para checar um aviso luminoso. Ressalto que não houve pouso de emergência e o procedimento executado normalmente e em completa segurança. Este é um procedimento comum, previsto e foi adotado visando a completa segurança de todos”, relatou o piloto.

O comandante ainda afirmou que o procedimento de pouso alternativo foi adotado por precaução dele para checagem do avião. O jatinho saiu de São Paulo com destino a Uberlândia, em Minas Gerais. Todos os ocupantes da aeronave não precisaram de atendimento médico e estão bem.