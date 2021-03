Aventureiro, loira no deserto, magrinha e ex-realitty

Ele é aventureiro, radical, sexy e chama a atenção por onde passa. Estamos falando do modelo e digital influencer Sergio Schneider, que bomba no Instagram, onde exibe seu shape sarado que leva à loucura seu mais de 161 mil seguidores e cada vez mais aumenta seu engajamento nas redes sociais.

Schneider, nascido em São Paulo/SP é um exímio atirador profissional, mergulhador, piloto de kart e jet ski. Formado em Ciência da Computação, muito autêntico, dedicado e altamente competitivo em tudo, ele sempre obtém destaque e reconhecimento em suas modalidades. Além do carinho e admiração de seus alunos, amigos, parceiros e seguidores pelo Brasil e pelo mundo.

A disposição para malhação pesada o ajuda em seu alto condicionamento físico e em seus trabalhos como modelo profissional. Muito brincalhão e bem extrovertido, é dono de uma simpatia ímpar. Schneider também é atencioso, adora viajar e fissurado por AVENTURA, que caracteriza seu codinome.

Ele também se destaca por ser Instrutor de Armamento de Tiro, Modelo Profissional, Palestrante, além de destaque em eventos e festas VIP. Alguns dos comentários deixados em suas publicações nas redes sociais são como “Maravilhoso”, “Tão lindo”, “Gato” e “Príncipe”, disseram algumas seguidoras no seu perfil no Instagram @schneider_instrutor, onde ele diariamente realiza suas postagens.

Sheyla Mell no site para adultos: “o corpo é meu”

Sem muitos trabalhos por conta da quarentena, Sheyla Mell foi convidada para entrar na plataforma Privacy, de conteúdo quase todo adulto, e topou. A Miss Bumbum México está vendendo fotos no site e enchendo o cofrinho de 112 cm.

Sem papas na língua e sempre muito objetiva, a loira defende o trabalho online como um jeito ‘seguro’ de ganhar dinheiro e não desrespeitar as limitações impostas no país desde que a quarentena começou.

“Quando fui convidada para posar para a Privacy e ganhar dinheiro com aquilo que todo mundo já viu nas revistas que posei nua, não pensei duas vezes. Os trabalhos que ainda consigo fazer com uma equipe bem reduzida sigo fazendo, mas infelizmente estou tendo que dispensar alguns. O jeito mais seguro de ganhar dinheiro hoje, na quarentena, é se reinventando dentro de casa”, conta.

Muitas famosas estão sendo criticadas nas redes sociais pelo fato de estarem migrando para as plataformas de conteúdo adulto, porém, Sheyla não se intimida com os comentários negativos.

“Eu quero ganhar dinheiro sem correr riscos. As contas chegam na minha casa, não na casa de hater, então não estou nem aí para os comentários maldosos. Acho uma falta do que fazer absurda, coisa de gente besta, o corpo é meu e faço dele o que eu quiser. Só recebo opiniões se for via PIX”, disse a beldade, que na plataforma Privacy está como eusheylamell.

Fotos: Alex Ribeiro / Perfil II Comunicação

Musa fitness, Juliana Figueiró sensual perdeu 14kg

Assumidamente vaidosa, a modelo e musa fitness Juliana Figueiró, 25 anos, acorda todos os dias bem cedo para encarar uma rotina de muito treino e dieta. Gordinha na adolescência, ela já sofreu bullying e decidiu mudar depois de seguir dicas de famosas nas redes sociais. Mas, ao contrário do que muitos possam imaginar, ela não quer ser a nova Gracyanne Barbosa ou Juju Salimeni.

“Longe de mim ter os músculos saltando, não gosto desse biotipo. Me inspirei em famosas como Deborah Secco e Kylie Jenner, que treinam e cuidam do corpo sem exageros. Sofri bastante quando era gordinha, cheguei a pesar 74kg. Era motivo de piadinha, e isso me fez mudar os hábitos e ter uma nova vida. Hoje fiz as pazes com o espelho e estou na minha melhor fase”, garante.

Pesando atualmente 60kg, Juliana conta que é amante do jejum intermitente e, claro, recorre a procedimentos estéticos para manter o shape em dia, incluindo drenagem linfática e massagem modeladora. Também não descuida da pele e segue um verdadeiro ritual de skin care.

“Já fiz muita dieta maluca, já gastei muito dinheiro com produtos milagrosos. Agora entendo que não existe atalho. Hoje aposto no jejum intermitente – que é o queridinho das celebridades – e minha primeira refeição acaba sendo o almoço. Sempre o máximo de comida fresca, pouco carboidrato e mais proteína. Mais alimentos integrais e menos industrializados. Para quem quer renovar o shape, esse é o caminho.” diz.

E com a missão de inspirar outras mulheres, Juliana compartilha seu dia a dia nas redes sociais. De treinos à momentos de lazer, a musa fitness ainda dá dicas práticas para quem quer renovar o shape e ter mais qualidade de vida. “Falo muito de beleza, mostro minha alimentação e falo dos meus treinos. Quero incentivar outras pessoas e a ter mais prazer com o próprio corpo”.

Amanda França ‘Bela do Verão’ e rivalidade no reality show

O clima esquentou durante as gravações do reality show ‘Bela do Verão’, apresentado por João Kléber na RedeTV. É o que garante Amanda França, 28 anos, modelo e influencer que já trabalhou na emissora como atriz das pegadinhas e assistente de palco. Acostumada com as câmeras, ela teve que lidar mesmo com as fofocas e intrigas dentro da mansão.

“O confinamento é muito desafiador, ainda mais quando temos na mansão mulheres altamente competitivas. Ali tem menina fazendo personagem, tem participante plantando discórdia, tem gente sendo amiguinha de todo mundo. É um ambiente incontrolável. Não sabemos o que esperar de cada uma. Acima de tudo, aprendi a ter autocontrole porque cheguei ao meu limite várias vezes”, disse.

Falando sobre rivalidade, ela conta que seu maior desafeto foi com a modelo Carolina Azevedo. As duas protagonizaram várias cenas de confusão e bate boca. Em uma delas, Amanda confessa que quase perdeu o controle. “Ela gosta de baixaria, de provocar e desestabilizar as pessoas”, conta. “Isso não é legal porque ali dentro os nervos ficam à flor da pele. Nos bastidores teve choro e gritaria, algumas levaram a história para além do reality”.

Além da convivência, Amanda teve que superar seus próprios limites nas provas, principalmente uma de resistência física na praia, onde as participantes tinham que cumprir um circuito de crossfit. “Precisei superar meu próprio fôlego. Prova de esforço físico é sempre mais puxada. Fiquei feliz com o meu desempenho, estava bem preparada, com o físico em dia. Acho que me sai bem e estou bem confiante no resultado”, diz.

De olho no título de Bela do Verão, a modelo tira boas lições do confinamento e entrega que fez grandes amizades lá dentro. “Claro que rolou muita confusão, barraco e gritaria (risos). Mas curti muito a experiência, me dei bem com a maioria das participantes. Algumas tenho mais afinidade, uma amizade fora do programa e um contato mais próximo. Outras acompanho só na rede social. Tem gente que é melhor longe”.

Fotos: Nelson Miranda / Edu Graboski / Divulgação