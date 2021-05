Avenida Fuad Assef Maluf recebe pintura de sinalização de solo

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural, segue realizando trabalhos de pintura de sinalização de solo, para o ordenamento do trânsito e, principalmente, para oferecer mais segurança a motoristas e pedestres.

As ações são rotineiras – em vias mais movimentadas, os serviços acontecem no período noturno a fim de evitar transtornos ao trânsito e prevenir acidentes. O objetivo é recuperar a pintura desgastada pelo intenso tráfego de veículos e pelas variações climáticas ou ainda promover a sinalização em ruas recém-recapeadas no município por meio do PRC (Programa de Recape Contínuo) da Prefeitura de Sumaré.

Nesta terça-feira (25) as equipes estiveram no Jardim Bela Vista, executando melhorias na Avenida Fuad Assef Maluf, na região do Picerno. Foram finalizados os serviços de demarcação de faixas duplas contínuas (não permitem ultrapassagens e deslocamentos laterais), linhas tracejadas (sentido único e permite mudança de faixa) e indicações de “Pare” no trecho de cruzamento entre as ruas João Ignácio Valente e Ferdinando Cia.

“Nosso objetivo é garantir mais segurança a motoristas e pedestres com a adequada e nítida sinalização do trânsito. Durante a semana, outras ruas e avenidas de Sumaré serão contempladas, seguindo a programação da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural”, disse o prefeito Luiz Dalben.