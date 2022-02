Avenida Bruno Nardini recebe novo acesso viário

A Avenida Monsenhor Bruno Nardini, na região do Jardim Miriam, está recebendo as obras para a abertura de um novo acesso viário. O objetivo é promover a mobilidade urbana naquela região, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) – Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv).

“Com a intervenção viária, o novo acesso vai melhorar o fluxo de veículos no local, proporcionando mais segurança aos motoristas e pedestres, tendo em vista o crescimento e desenvolvimento daquela região”, explicou o secretário adjunto da Utransv, Pedro Peol. Segundo ele, posteriormente, um semáforo será instalado no local para ordenar o trânsito. A previsão é concluir as obras nos próximos dias.