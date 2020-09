Avante lança 29 candidatos a vereador

O Avante Americana realizou na manhã dessa segunda-feira (14), a convenção partidária para as eleições 2020. O partido presidido pelo advogado José Odécio de Camargo Júnior oficializou o lançamento de 29 pré candidatos ao cargo de vereador no Município. Para o cargo majoritário, o Avante compõe a coligação de apoio ao candidato do PSDB, Rafael Macris.

A convenção do Avante ocorreu de forma remota, 100% online pelo aplicativo ZOOM e durou cerca de 40 minutos. De forma objetiva o evento tratou dos seguintes assuntos: participação no pleito municipal de 2020; coligações para as eleições majoritárias, limites de gastos dos candidatos, observando o que dispõe a Resolução TSE no 23.607/2019 e escolha dos candidatos que disputarão às eleições municipais em 15 (quinze) de novembro de 2020.

“Iniciamos o projeto para as eleições com cerca de 50 pré candidatos a vereador, nesse tempo fomos amadurecendo a proposta de cada um e chegamos ao número de 29 permitido na legislação. O Avante capacitou cada um para que entrasse na disputa com chances iguais”, explicou o presidente José Odécio.

Os nomes lançados pelo Avante como pré candidatos ao Legislativo em Americana são:

Adam Gonçalves

Adelcio Rodrigues

Aguinaldo Levi

Alessandra Oliveira

Cícero de Sena

Denilson irmão

Dra. Elisabeth

Edilaine Alves

Edvaldo Catosso

Elias Cardozo

Escobar – proteção animal

Fabiane dos Santos

Izabele – árbitra de futebol

Jonas sacramento

Dr. Libório Albim

Luiz Binho – instrutor de auto escola

Macedo – ex São Paulo

Marcelo Camargo

Maria Lúcia

Maria Terezinha Girardi

Monica Dantas veterinária

Nathalia Camargo

Pastor José Roberto

Paulinho do espeto

Reinaldo Pigatto

Robson Elias

Sérgio Dantas

Siderlei- guarda municipal

Silvia Basque apresentadora TV

De acordo com o calendário eleitoral, os próximos passos para os pré candidatos é a oficialização do registro de candidaturas com entrega de documentos na Justiça Eleitoral (até 26 de setembro).

27 de setembro: início da Propaganda Eleitoral, inclusive na internet;

15 de novembro: 1º turno das eleições;

29 de novembro: 2º turno das eleições;

15 de dezembro: Último dia para entrega das prestações de contas;

18 de dezembro: Prazo final para diplomação dos eleitos.