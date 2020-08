Avante aposta em capacitação dos pré-candidatos

O partido Avante de Americana realizou, nesta quinta-feira, uma palestra conduzida por Silvia Basque, pré-candidata a vereadora pela sigla, com foco em marketing pessoal e político. O objetivo é capacitar os pré-candidatos da sigla para as eleições que se aproximam. A

Além de estratégias de marketing, questões sobre agenda, planejamento, organização, gestão, oratória e coaching político também estraram na pauta.

“A capacitação dos pré-candidatos do Avante visa preparar os futuros vereadores de Americana, para que façam a diferença na cidade”, explicou o pré-candidato a prefeito pelo partido, José Odécio.

“Estamos trabalhando as potencialidades dos pré-candidatos, desenvolvendo as habilidades e os talentos de cada um”, explicou Silvia. “O partido Avante é um partido que veio para inovar e para avançar e estamos conquistando as pessoas”, completou.