‘Avança Turismo’ abre inscrições gratuitas para cursos

O programa “Avança Turismo – Região Turística Bem Viver” está com inscrições abertas para vários cursos gratuitos com o objetivo de desenvolver o turismo e

capacitar empresários do setor de serviços, produtores rurais e trabalhadores do trade turístico. As inscrições para os cursos podem ser realizadas no link

www.bit.ly/cursosavançaturismo.

Para o mês de julho, estão abertas inscrições para os seguintes cursos online:

• Aprenda a vender melhor no e-commerce;

• Técnicas para fotografia comercial com celular;

• Manipulação de alimentos – por que e como fazer?;

• Técnicas para reduzir perdas e desperdício de alimentos;

• Aprenda a elaborar um cardápio;

• Venda melhor com técnicas consultivas;

• Entenda melhor seu cliente e venda mais.

Ao todo serão ofertadas 450 vagas para cursos gratuitos. Os cursos serão realizados entre os meses de julho e novembro e terão temas como vendas pelo e-

commerce, elaboração de cardápio, vendas consultivas, higiene e manipulação de alimentos. Poderão participar restaurantes, hotéis, pousadas, agências de

turismo, pesqueiros, atrativos turísticos, organizadores de eventos, artesãos e interessados em empreender no setor.

Os interessados também podem curtir e seguir as redes sociais da Região Turística Bem Viver no Facebook e Instagram – @turismobemviver.

O programa “Avança Turismo” foi lançado no dia 30 de junho e envolve as cidades de Santa Bárbara d’Oeste, Americana, Campinas, Elias Fausto, Hortolândia,

Nova Odessa e Sumaré, além do Sebrae-SP e Senac-SP, compondo as ações e metas do Plano Regional de Turismo da RT Bem Viver.