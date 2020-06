Avança a revitalização da Avenida da Saudade – uma das vias mais tradicionais de Santa Bárbara d’Oeste. O novo calçamento começou a ser construído, dando sequência ao cronograma de obras.

Além dos serviços de drenagem, visando o prolongamento da galeria de águas pluviais com instalação de novas tubulações, a Avenida ganhará melhorias no passeio, novo calçamento com pista de caminhada, ciclovia, dispositivos de acessibilidade e iluminação.