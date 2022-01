Avança reforma no piso térreo do Ambulatório de Especialidades

Seguem em ritmo acelerado as obras de reforma que a Prefeitura de Nova Odessa está realizando no piso térreo do Ambulatório de Especialidades Médicas. A Administração Municipal está investindo R$ 522 mil nas melhorias (em valores atualizados), que compreendem pintura geral externa deste que é um dos principais serviços da Rede Municipal de Saúde.

As obras contratadas incluem a construção de uma nova rampa para acessibilidade, instalação de novas divisórias internas em dry wall (aglomerado de madeira e gesso), novas instalações elétricas, pintura interna da área térrea reformada e pintura externa do prédio. Também será recuperado o próprio telhado sobre o piso superior do Ambulatório.

O serviço vem sendo executado pela WRP Construtora Eireli – empresa vencedora da licitação, e inclui o fornecimento da mão de obra, equipamentos e materiais necessários. “A previsão é que a obra esteja finalizada em fevereiro, tendo em vista que as melhorias incluem também a construção de uma rampa de acessibilidade e a reforma da cobertura, que somente pode ser feita com tempo firme – sem chuvas”, explicou a secretária de Obras do Município, Miriam Lara Netto.

O Ambulatório fica no Bosque dos Cedros, no mesmo complexo onde se encontra o Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia, próximo à Prefeitura. “É um prédio antigo, onde estão concentrados muitos atendimentos e por onde passam dezenas de pessoas diariamente. Essa reforma é necessária e era muito aguardada não somente pela população bem como pelos próprios colaboradores da Saúde”, justificou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Durante esse período de reforma visando proporcionar melhorias, os locais de atendimentos de algumas das especialidades e serviços do Ambulatório foram remanejados provisoriamente.

“Algumas das especialidades atendidas no térreo foram ‘migradas’ provisoriamente para o segundo piso. A Infectologia está sendo atendida na UBS (Unidade Básica de Saúde) 7, que fica na Rua Alexandre Bassora, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Assim que terminar a reforma, a Infectologia retorna ao Ambulatório”, explicou o secretário de saúde, Silvio Corsini.

A Secretaria de Saúde pede para que os pacientes compareçam ao Ambulatório de Especialidades (e aos demais serviços da Rede Municipal) sozinhos ou, se for necessário, com apenas um acompanhante – inclusive para diminuir o fluxo de pessoas nas Unidades de Saúde em geral e, assim, evitar aglomerações.

MELHORIAS NA SAÚDE

Ainda na área da Saúde Municipal, a Prefeitura já fez diversas melhorias neste ano, entre elas, a criação da ala respiratória no Hospital, a duplicação da capacidade de armazenamento de oxigênio no HMNO e a compra de novos respiradores, monitores e bombas de infusão – entre outras ações.

Também está em reforma a Clínica Médica do Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia. Os trabalhos na ala de internação do HMNO começaram em maio e a previsão é que estejam concluídos também no início de 2022. Mais recentemente, começaram também as obras de reforma e ampliação da Central de Ambulâncias 192, entre o Ambulatório e o Hospital.

A Prefeitura promoveu um “mutirão” com a realização de 15,9 mil exames de imagem, incluindo 2,3 mil mamografias “atrasadas”, iniciou o Mutirão de Catarata que vai ter cirurgias em 600 “vistas” no início de 2022, fez mais de 900 consultas psiquiátricas, também “zerando” fila de 2020, inaugurou a UBS 7 (do Jardim Nossa Senhora de Fátima) e abriu novas Farmácias Municipais nas UBSs 5 (Alvorada) e 7.

Nova Odessa também aderiu ao Cismetro (Consórcio Regional de Serviços de Saúde) para “comprar” exames e plantões de médicos com mais agilidade a partir de 2022, criou o Projeto Linha Rosa (que acelera atendimento mulheres com câncer de mama) e promoveu diversas ações do Outubro Rosa e Novembro Azul – entre dezenas de outras melhorias.