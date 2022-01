Avança reforma da Clínica Médica do HM Nova Odessa

Avançam em Nova Odessa as obras de reforma e modernização da Clínica Médica do Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia. Os trabalhos na ala de internação do HMNO começaram em maio e a previsão é que estejam concluídos em janeiro. A Prefeitura investe R$ 948,3 mil na obra (em valores atualizados), pagos com recursos próprios. O contrato prevê o fornecimento dos materiais, equipamentos e mão de obra pela empresa contratada, a Contisa Construções e Comércio Ltda EPP.

A obra compreende a recuperação de trincas e reforço estrutural; a troca de 500 metros de pisos e 900 de revestimentos; a recuperação das redes elétrica, hidráulica e de telefonia; um novo sistema de iluminação com 80 luminárias e iluminação de emergência; a substituição de portas e armários; revitalização de todos os sanitários e do Posto de Enfermagem, entre outras áreas, além de uma nova pintura de todo o setor.

“O serviço está ficando muito bom e vai melhorar a qualidade da nossa ala de internação, com salas mais confortáveis, arejadas, e banheiros adequados, permitindo uma recuperação mais rápida dos pacientes, além de melhorar as condições de trabalho da equipe”, destacou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Graças a uma série de adequações no fluxo da equipe e dos pacientes, o atendimento não foi interrompido durante o período de obras. Mesmo assim, é necessário, às vezes, o remanejamento dos pacientes – de um quarto em obras – para um quarto já pronto.

“A Prefeitura deve instalar nos quartos também, ao término da obra, ar-condicionado e aparelhos televisores recebidos em doação. E as paredes do corredor contam agora afrescos feitos por artistas locais, com a finalidade de deixar o ambiente mais humanizado”, acrescentou a secretária municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, a arquiteta Miriam Cecília Lara Netto

SETOR DE INTERNAÇÃO

A Clínica Médica é o setor do Hospital Municipal onde o paciente é internado para tratamentos diversos, preventivos ou paliativos, e recebe cuidados mínimos, intermediários ou semicríticos. Por isso, é geralmente onde a pessoa permanece por mais tempo no HMNO. São atendidos, nesta ala, pacientes pediátricos, cirúrgicos, ortopédicos e de Clínica Geral, além de psiquiátricos – tudo com acompanhamento de nutricionistas.

A Clínica Médica possui corpo de profissionais médicos de várias especialidades e de Enfermagem, 24 horas por dia. Cada especialista passa em visita avaliando seus pacientes, encaminhando-os para exames ou, eventualmente, para transferência a um hospital de referência, para tratamentos mais complexos.

Também é feito, no local, o acompanhamento pré e pós-cirúrgico de procedimentos realizados no Centro Cirúrgico do Hospital. Geralmente, a maioria dos pacientes internados é formada por idosos, às vezes diabéticos e com alguma limitação.