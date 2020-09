Avança 47% o e-commerce. Lojistas preparados para a Black Friday

Se por um lado a quarentena trouxe muitas incertezas e exigiu adaptação constante, por outro o comércio eletrônico nunca cresceu em um boom tão surpreendente. Os números são surpreendentes. Mais de um milhão de brasileiros compraram online pela primeira vez nesta pandemia. Mas os lojistas estão preparados para a Black Friday?

E sem uma previsão concreta da reabertura do comércio, esse número tende a se manter. De acordo com Rodrigo Bandeira, vice-presidente da ABComm, “O segmento está experimentando um desempenho semelhante à Black Friday todos os dias, há meses”.

Apenas entre março e abril deste ano, o e-commerce avançou 47%, de acordo com pesquisa realizada pela ABComm em parceria com a Konduto. E não foram só os consumidores que se aventuraram no comércio eletrônico pela primeira vez. Muitos lojistas migraram do varejo de rua para o e-commerce a fim de manter o negócio.

Como se preparar para o crescimento esperado para 2020?

Para ajudar os sellers com ou sem experiência em outras sextas-feiras de ofertas mas que precisam de uma luz para alcançarem o sucesso de vendas nesse novo cenário, o ANYMARKET, uma plataforma de vendas em marketplaces, criada e desenvolvida pelo DB1 Group, produziu o Guia Black Friday 2020.

Entre as principais recomendações estão a necessidade de entender o contexto econômico de redução salarial e o aumento nas vendas de produtos mais baratos, bem como o consumidor que evita comprar itens mais caros. Os efeitos do home office sobre as vendas de algumas categorias também devem ser considerados.

Produzido por especialistas no tema, o material divide as categorias pra vender, explica a logística nesse cenário desafiador, aborda a precificação e sugere promoções. Quem deseja continuar com as vendas potencializadas após o fim da sexta-feira ficará feliz com as dicas sobre a Cyber Monday.

Também são abordados os segredos do sucesso, a preparação da logística e a melhoria dos anúncios de promoção, bem como o ranking das maiores reclamações da última Black Friday. Também é apresentada uma prévia das datas de envio de cadastros e adequações às regras dos marketplaces.

Considerado o hub dos grandes players, o ANYMARKET é uma solução que conecta empresas a mais de 35 marketplaces como Amazon, Mercado Livre, Netshoes, Dafiti, Via Varejo, B2W, Magazine Luiza, Carrefour, entre outros. A plataforma atende empresas com venda on-line que precisam de uma operação simples, ágil e centralizada, processando mais de 4 bilhões de transações.

O download do Guia Black Friday 2020 está disponível em http://bit.ly/ebookBF2020ANY

Sobre o ANYMARKET:

O ANYMARKET é uma plataforma de vendas em marketplaces, criada e desenvolvida pelo DB1 Group para atender ao universo e-commerce. Possui mais de 1.500 clientes ativos entre eles Electrolux, Lacoste, Madesa, Levi’s, Reserva, Livraria Cultura, Saraiva, L’oréal, Technos, Pneustore, Marabraz, Angeloni, entre outras. Considerado o hub dos grandes players, a plataforma atende empresas com venda on-line que precisam de uma operação simples, ágil e centralizada para atuar em marketplaces, processando mais de 4 bilhões de transações. O ANYMARKET é uma solução que conecta empresas a mais de 35 marketplaces como Amazon, Mercado Livre, Netshoes, Dafiti, Via Varejo, B2W, Magazine Luiza, Carrefour, entre outros.