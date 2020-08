Avaliação positiva de Andia vai a 44%

O governo de Santa Bárbara d’Oeste tem hoje 44% de avaliação positiva, segundo pesquisa realizada pela Memento Consultoria no último sábado, 15 de agosto. O prefeito Denis Andia/PV e seu governo são rejeitados por 21% dos barbarenses, ficando 35% dos eleitores avaliando o governo como regular.

POTENCIAL DE VOTO– Com os 44% de aprovação, Andia vai ter a missão de transformar seu pré-candidato e vice-prefeito Rafael Piovezan no nome ‘do governo’ para o processo eleitoral. Estudos mostram que o candidato ‘oficial’ carrega a avaliação total do governo menos 5% a 10%.

Andia venceu em 2012 em uma eleição em que surpreendeu o ‘favoritaço’ Zé Maria Araújo Jr e teve uma corrida bastante mais tranquila em 2016, enfrentando novamente o veterano ex-prefeito e o ex-prefeito Mário Heins.