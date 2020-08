Av. Fuad Assef Malufganha playground infantil

Mais um importante equipamento de lazer às crianças foi implantado na região do Picerno. A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, finalizou nesta terça-feira, dia 5 de agosto, a instalação de um playground infantil no canteiro central da Avenida Fuad Assef Maluf – local estratégico pelo uso de famílias para descanso e convívio social.

“Paralelo às ações de combate ao coronavírus, nossas equipes seguem trabalhando em todas as regiões da cidade. Esse novo equipamento instalado vai proporcionar às nossas crianças um espaço adequado para a diversão e interação com os amiguinhos e, o que é muito importante, dentro das normas técnicas de segurança e qualidade”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

São vários modelos de brinquedos: dois escorregadores, dois balanços, gangorra e gira-gira. O conjunto de equipamentos – que fica na altura do comércio Rota dos Lanches, Pizzas e Bebidas – ganhou alambrado em todo seu entorno, visando proporcionar mais segurança às famílias. Também serão instalados três bancos de concreto.

“Em tempos de pandemia, o isolamento social é a ferramenta mais eficaz para achatar a curva de contaminação e permitir a abertura dos espaços de lazer e recreação. Mas, mesmo durante esse período, seguimos trabalhando e preparando novos espaços para receber a população quanto tudo isso passar”, reforçou o vice-prefeito, Henrique do Paraíso.

Após o período de quarentena causada pela pandemia do coronavíus o espaço vai beneficiar especialmente às crianças dos bairros mais próximos. No entanto, apenas com a ajuda da população é que os espaços públicos poderão ser abertos para uso. Por tanto, os equipamentos seguirão interditados como parte das ações municipais de barrar a disseminação da doença na cidade.