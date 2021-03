Auxiliar de Enfermagem é nova vítima fatal em Nova Odessa

O prefeito Cláudio José Schooder (Leitinho), o secretário municipal de Saúde, Nivaldo Luís Rodrigues, e toda a equipe da Prefeitura de Nova Odessa informaram que lamentam profundamente o falecimento da auxiliar de Enfermagem Andrea Helena Vassão, servidora pública querida pelos colegas que atuava no Centro Cirúrgico do Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia.

Ela faleceu na noite de domingo (28) em um hospital de Campinas, onde lutava contra a Covid-19, deixando a filha Gabriela, familiares, amigos e colegas enlutados. Muito querida por todos que a conheciam, Andrea Helena atuava desde 2002 na Rede Municipal de Saúde, onde trabalhou no Pronto Socorro Municipal, na Clínica Médica e no Centro Cirúrgico do HMNO.

“Meus mais sinceros sentimentos à família da Andrea e a toda a equipe da nossa Saúde Municipal, que segue lutando diariamente para salvar vidas, como ela sempre fez. Era uma pessoa muito dedicada, que trabalhou muito tempo no nosso Hospital. Eu mesmo trabalhei com ela quando era motorista de ambulância, em 2005, quando fui eleito vereador pela primeira vez na cidade”, lembrou Leitinho.

“A Andrea sempre foi uma excelente profissional, e vai fazer muita falta a todos nós. Por isso que precisamos continuar nos cuidando, estamos perdendo profissionais da Saúde nesta pandemia, pessoas que deixam seus lares para salvar a vida do próximo. Peço novamente: evite aglomeração e use máscara sempre”, afirmou o prefeito.

“Infelizmente, nessa última noite, faleceu a auxiliar de Enfermagem Andrea Vassão, do nosso Centro Cirúrgico, vítima da Covid-19. Era muito querida pela equipe de trabalho e deixará saudades. Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos, e que Deus possa confortar os corações de todos”, declarou o secretário municipal de Saúde.

“A Andrea Helena era uma pessoa de personalidade forte. Ao longo de desses anos, fez grandes amizades e prestou cuidados a muitos pacientes, sempre com dedicação e amor. Recentemente, ela havia recebido flores em agradecimento de um paciente. Estamos sem palavras”, lamentou a enfermeira Gisele Ávila, chefe da Maternidade do HMNO e colega de longa data de Andrea Helena Vassão.