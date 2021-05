Autorizada reforma da Clínica Médica do Hospital de Nova Odessa

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, assinou nesta semana a ordem de serviço para início das obras de reforma da Clínica Médica do Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia. A Prefeitura investe no serviço, que tem prazo de execução previsto de seis meses, um total de R$ 661.999,53 em recursos próprios, viabilizados através das ações de renegociações de contratos, redução da folha e outras medidas de economia de custos iniciadas pela atual gestão em janeiro.

O contrato com a empresa vencedora da licitação, a Contisa Construtora e Incorporadora, inclui o fornecimento dos materiais, equipamentos e mão de obra. O cronograma inclui a recuperação de trincas e reforço estrutural, troca de 500 metros de pisos e 900 de revestimentos, recuperação das redes elétrica, hidráulica e de telefonia, um novo sistema de iluminação com 80 luminárias e iluminação de emergência, substituição de portas e armários e uma nova pintura de todo o setor.

O atendimento não será interrompido, mas durante o período de obras, algumas adequações no fluxo da equipe e dos pacientes terão de ser temporariamente adotadas, sempre com o objetivo de minimizar os eventuais transtornos ao funcionamento da ala – e do restante do HMNO.

“É uma obra importante que vinha sendo muito aguardada pela equipe que trabalha no nosso Hospital Municipal, e que vai melhorar as condições de trabalho e também de atendimento dos pacientes, que assim poderão se recuperar mais rapidamente. Nosso objetivo, na Saúde, é garantir as melhores condições e, assim, salvar vidas. É nisso que vamos investir sempre”, destacou o prefeito.

“Essa reforma vem em boa hora para melhor acolhimento dos pacientes e padronização da ‘engenharia’ hospitalar. Trabalhamos sempre para que a população seja sempre bem atendida”, afirmou o secretário municipal de Saúde, o médico Nivaldo Luís Rodrigues.

Tratamentos

A Clínica Médica é o setor do Hospital Municipal onde o paciente é internado para tratamentos diversos, preventivos ou paliativos, e recebe cuidados mínimos, intermediários ou semicríticos. Por isso, é geralmente onde a pessoa permanece por mais tempo no HMNO. São atendidos, nesta ala, pacientes pediátricos, cirúrgicos, ortopédicos e de Clínica Geral, além de psiquiátricos – tudo com acompanhamento de nutricionistas.

A Clínica Médica possui corpo de profissionais médicos de várias especialidades e de Enfermagem, 24 horas por dia. Cada especialista passa em visita avaliando seus pacientes, encaminhando-os para exames ou, eventualmente, para transferência a um hospital de referência, para tratamentos mais complexos.

Também é feito, no local, o acompanhamento pré e pós-cirúrgico de procedimentos realizados no Centro Cirúrgico do Hospital. Geralmente, a maioria dos pacientes internados é formada por idosos, às vezes diabéticos e com alguma limitação.

A ordem de serviço foi entregue ao engenheiro e responsável técnico Tiago Spagnolo, da Contisa. Segundo ele, a empresa atua desde 2013 em obras públicas e industriais na região, com dois contratos já finalizados em Nova Odessa: a reforma de uma escola e a construção da Academia da Saúde no Jardim Alvorada.

Também na área da Saúde Municipal, a Prefeitura já havia feito outras melhorias neste ano, como a criação da ala respiratória no Hospital, a instalação de uma rede de gases (oxigênio) na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada, a duplicação da capacidade de armazenamento de oxigênio no HMNO e a compra de novos respiradores, monitores e bombas de infusão – entre outras ações.