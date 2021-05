Autoridades conhecem vacinação contra Covid-19 em Nova Odessa

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, apresentou nesta quinta-feira (6), a duas autoridades visitantes, o trabalho da equipe que atua na campanha de vacinação dos grupos prioritários contra a Covid-19 no Ginásio Municipal do Jardim Santa Rosa. Conheceram – e elogiaram – o trabalho desenvolvido no local o deputado estadual Alex de Madureira, de Piracicaba, e o ex-prefeito de Atibaia por dois mandatos, Saulo Pedroso.

Em Nova Odessa, a vacinação dos idosos de 60 anos ou mais é realizada da seguinte forma: todos devem fazer um pré-cadastro disponível no site da Prefeitura (www.novaodessa.sp.gov.br) e, então, são convocados por telefone com dia e hora marcada para receber a primeira dose. Quem toma a dose inicial já sai do ginásio com o agendamento para a dose de reforço, devendo retornar ao local no dia marcado, no mesmo horário e que tomou a segunda dose.

O prefeito explicou aos visitantes que este sistema tem evitado dois problemas enfrentados por outras cidades: filas muito longas e falta de segundas doses, além de receber constantes elogios por parte dos próprios idosos e seus familiares, quando à organização, atendimento e limpeza do local escolhido para servir de “quartel general” da campanha na cidade.

Já a imunização dos demais grupos prioritários, incluindo profissionais da Saúde, da Segurança Pública e da Educação (com 47 anos ou mais), seguiu outros formatos. No caso da Educação, por exemplo, o cadastro, autorização e controle dos vacinados foi realizado pelo próprio Governo do Estado. Os profissionais da Saúde foram imunizados e sua maioria no próprio local de trabalho, e os da Segurança, na sede do batalhão regional da Polícia Militar.

Condições

“Desde o início da vacinação estamos fazendo todo o possível, dando todas as melhores condições de trabalho para nosso pessoal da Saúde, para que eles possam atender nossos idosos da melhor forma possível aqui no ginásio. E sinto que esse esforço de todos está sendo reconhecido pela população. Esse é nosso objetivo: vacinar e, assim, salvar vidas”, explicou o prefeito Leitinho.

“Quero parabenizar a Prefeitura, a Secretaria de Saúde e a Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa. É muito importante a forma como está sendo feito, tudo muito organizado, com as pessoas saindo daqui do ginásio satisfeitas. Isso é que a população precisa esse respaldo do Poder Público que a Prefeitura de nova Odessa tem dado nessa campanha”, afirmou Alex de Madureira.

“Fiquei muito impressionado pelo nível de organização e pelo grau de satisfação das pessoas que passam por aqui e que são muito bem recebidas pelos profissionais da Saúde da Prefeitura. São pessoas que desde o início da pandemia estão ai na linha de frente no combate a esse inimigo invisível. Torcemos para que mais vacinas possam estar à disposição as prefeituras parar que a gente possa passar logo por esse período difícil que estamos passando”, completou Saulo Pedroso.

Público

Quem é beneficiado pela vacinação no Ginásio do Santa Rosa também elogia a equipe. “Me sinto muito feliz, porque agora, daqui três semanas, vou poder voltar a abraçar meus netos, sair um pouco de casa. Faz mais de um ano que não vou nem na igreja, mas agora estou mais tranquila, graças a Deus e ao pessoal aqui do ginásio, muito atencioso e organizado”, afirmou a aposentada Aparecida Ferreira Menezes, de 68 anos, que tomou a segunda dose na quinta-feira.

“Estamos muito felizes porque justo neste Dia das Mães (celebrado no domingo, 09 de maio) vamos poder comemorar essa conquista, que é a imunização da minha mãe. Antes de chegar a vez dela, estávamos muito preocupados, porque os idosos são o maior grupo de risco para a Covid-19. Mas agora estamos bem mais tranquilos”, finalizou a filha da dona Aparecida, Maria Aparecida Menezes.