Pedágio. Autoban repassa R$ 1,8 milhão à prefeitura

A prefeitura de Americana recebeu da concessionária CCR AutoBAn, no primeiro semestre de 2021 R$ 1.835.765,74 referente ao repasse de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) oriundo das praças de pedágio.

No total, de janeiro a junho de 2021, a CCR AutoBAn repassou R$ 54.858.857,73 aos 18 municípios cortados pelas rodovias do sistema Anhanguera-Bandeirantes. No acumulado, em valores corrigidos, desde o ano 2000, quando a Concessionária iniciou os repasses de ISSQN do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo às Prefeituras, já foram destinados R$ 2.943.353,610,85, aos municípios em impostos.