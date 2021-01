AutoBAn recupera pavimento no trevo de Americana

A CCR AutoBAn, concessionária que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, realiza obra de recuperação de pavimento no trevo do km 125 da Via Anhanguera (SP-330), em Americana, nas noites de hoje, quarta-feira (27/01), e de amanhã, quinta-feira (28/01), das 22 horas às 5 horas. Os trabalhos acontecem com fechamento alternado de faixas. Em caso de chuva ou condições climáticas adversas, o cronograma poderá ser revisto.

Sinalização

ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), CCR AutoBAn e o Policiamento Rodoviário concentram todos os esforços para proporcionar o máximo de segurança aos usuários da rodovia. Para orientação aos motoristas, será reforçada a sinalização no local.

Mais informações podem ser obtidas por meio do Disque CCR AutoBAn: 0800 055 55 50, no site da Concessionária – www.autoban.com.br – ou no aplicativo CCR Rodovias, disponível para smartphones com sistemas operacionais IOS ou Android.