AutoBAn faz campanha de incentivo ao uso de passarelas, na Anhanguera, em Americana

Como parte da programação da Semana Nacional de Trânsito, a CCR AutoBAn, concessionária que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e Polícia Militar Rodoviária realizam campanha de incentivo ao uso de passarelas na altura km 125+900 da Via Anhanguera (SP-330), em Americana. A iniciativa acontece nesta terça-feira, 21 de setembro, das 7 às 12h. Durante as atividades, haverá a distribuição de folhetos e os colaboradores da concessionária também visitam o comércio da região. Eles esclarecem dúvidas e passam informações a pedestres e ciclistas a respeito dos riscos de atravessar a rodovia fora de uma passarela. Desde que assumiu a gestão do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, a CCR AutoBAn já construiu 28 passarelas para travessia de pedestres e recuperou outras 26. Posse Responsável e Acidentes com Produtos Perigosos Aproveitando a oportunidade da Campanha, colaboradores da CCR AutoBAn entregam folhetos com orientação sobre posse responsável de animais, benefícios da castração de cães e gatos, e acidentes com produtos perigosos. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância da guarda responsável e alertar as pessoas sobre como agir caso presencie uma ocorrência envolvendo veículos que transportem produtos perigosos. Também serão entregues folhetos sobre os riscos de empinar pipas em áreas próximas às rodovias. Travessia Segura – Conheça algumas das dicas de segurança · Caminhar nas margens da rodovia é perigoso. · Faça sua caminhada em locais em que o movimento de veículos não ofereça riscos. · Nas pistas marginais, caminhe sempre na calçada e de frente para o sentido do tráfego. Vista roupas claras e visíveis. · Fique esperto! Praticar esportes como ciclismo, caminhada ou corrida é muito importante para a saúde. Procure locais apropriados como parques, bosques ou centros esportivos para se exercitar. · Atravessar a rodovia somente pelas passarelas ou viadutos com calçada. · Cuidado especial com as crianças! Brincar com bolas e pipas às margens das rodovias e vias marginais coloca em risco as crianças. Cuide do nosso maior bem!