AutoBAn estima 910 mil carros no sistema Anhanguera-Bandeirantes

Neste Carnaval, a CCR AutoBAn e ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) esperam a circulação no Sistema Anhanguera-Bandeirantes de aproximadamente 910 mil veículos, entre saída e chegada à Capital, no período de seis dias: de sexta-feira (25/02) a quarta-feira (02/03). Horários de maior movimento Os horários de maior movimento no Sistema Anhanguera-Bandeirantes estão previstos para:

Sexta-feira, 25 de fevereiro, das 15 às 19 horas;

Sábado, 26 de fevereiro, das 9 às 13 horas;

Terça-feira, 1º de março, das 15 às 20 horas e

Quarta-feira, 2 de março, das 8 às 10 horas.