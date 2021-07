AutoBAn cria canal no WhatsApp

Os clientes do Sistema Anhanguera-Bandeirantes contam com um novo canal de atendimento. A CCR AutoBAn, concessionária responsável pelas rodovias, está no WhatsApp. Por meio do aplicativo de mensagens – muito popular entre utilizadores de smartphones – é possível obter informações sobre condições de tráfego e solicitar serviços como auxílio mecânico, resgate ou informar ocorrências nas rodovias. O número de telefone é (11) 4589-3999.

Desde 1º de julho, quando iniciaram os testes do WhatsApp da CCR AutoBAn, com acessos penas pelo site da concessionária, mais de 400 atendimentos já foram realizados, sendo os serviços de informação sobre condições de tráfego e solicitação de socorro mecânico os mais utilizados.

Segundo o Gerente de Atendimento da CCR AutoBAn, Fabiano Adami, o novo canal é um serviço que passa a integrar o SOS Usuário da concessionária, que já conta com o Disque CCR AutoBAn, com atendimento telefônico a partir do número 0800 055 55 50 ou por meio dos telefones de emergência instalados a cada quilômetro de rodovia, além das câmeras de monitoramento de tráfego. “A utilização dos aplicativos de mensagens é cada vez mais frequente entre aqueles que possuem smartphones. A nossa intenção é justamente atender estes clientes que já tem o hábito de se comunicar por meio do aplicativo, oferecendo uma opção para que estas pessoas possam interagir conosco além dos métodos tradicionais, como telefone e call box”, explica.

Nesta nova ferramenta, o atendimento é feito por meio de Inteligência Artificial, que a partir da interação entre o cliente e o aplicativo, fornece as informações solicitadas pelos usuários ou direciona para um atendente humano, que dará continuidade no processo por meio do próprio WhatsApp. “Em situações onde há urgência, o nosso atendente humano, que está no Centro de Controle Operacional da CCR AutoBAn, assume o imediatamente o atendimento, estratégia que adotamos para mitigar qualquer risco de o cliente não ser atendido”, explica.

Ao acionar os serviços da concessionária por meio do WhatsApp, o motorista pode utilizar a ferramenta de compartilhamento de localização, enviando o local exato onde está para a equipe do SOS Usuário da CCR AutoBAn, o que auxilia a identificação do cliente nas rodovias. “Atualmente, a maior parte dos acionamentos é realizada a partir de ligações para a central 0800 por meio de telefones celulares. O nosso cliente precisa nos dizer o ponto exato onde está, informando sentido, alguma referência física da rodovia, como um viaduto, um marco quilométrico, ou um bairro, por exemplo. Muitas vezes, o motorista não consegue se localizar na rodovia, fazendo com que a equipe do 0800 gaste parte do tempo para identificá-lo, tentando, a partir do relato, localizá-lo pelas câmeras. Com o compartilhamento de localização, ganhamos tempo e garantimos mais agilidade no atendimento da ocorrência”, destaca.

Neste momento, os clientes do Sistema Anhanguera-Bandeirantes podem obter, por meio do WhatsApp, informações sobre as condições de tráfego nas rodovias, solicitar auxílio mecânico e atendimento do Resgate, informar ocorrências, como acidentes, e obter dicas de direção segura. Novos pacotes de informações serão acrescentados nos próximos dias.

Para utilizar o serviço, o cliente deve salvar o número (11) 4589-3999 na agenda de contatos do celular. O botão WhatsApp, presente na versão mobile e desktop do site da CCR AutoBAn – www.autoban.com.br – direciona o cliente automaticamente para o aplicativo ou versão web.