AutoBAn alerta motorista para cuidados com neblina

O inverno está começando e nesta época do ano a incidência de neblina torna-se mais frequente. Para alertar os motoristas sobre os cuidados necessários para direção segura durante a ocorrência deste fenômeno climático, está sendo promovida uma campanha de orientação pelas concessionárias CCR AutoBAn, CCR ViaOeste, CCR SPVias e CCR RodoAnel, responsáveis pelos sistemas Castello-Raposo, Anhanguera-Bandeirantes, trecho Oeste do Rodoanel Mário Covas e as principais rodovias do sudoeste paulista, que totalizam mais 1 mil quilômetros.

A iniciativa está sendo realizada com apoio da ARTESP (Agência de Transportes do Estado de São Paulo). Para despertar a atenção dos usuários das rodovias, as concessionárias estão instalando faixas nos trechos com maior ocorrência deste fenômeno climático. Também estão sendo veiculadas mensagens nos painéis eletrônicos que alertam os motoristas para dirigir com prudência diante da pouca visibilidade provocada principalmente no início das manhãs.

Caso o motorista encontre uma situação de neblina em sua viagem, as principais orientações são: reduza gradualmente a velocidade; mantenha o farol baixo aceso, mesmo durante o dia (nunca utilize o farol alto); evite o embaçamento dos vidros, acionando a ventilação, o ar condicionado ou abrindo levemente as janelas; para limpar os vidros, utilize o limpador de para-brisa e o desembaçador (evite usar as mãos); mantenha uma distância maior do veículo à frente; nunca acione o pisca-alerta com o veículo em movimento, pois os carros que vêm atrás pensarão que você parou na pista; nunca estacione o veículo em locais de risco, procurando parar em um local seguro, distante da rodovia e sinalize com o pisca-alerta.

Em caso de necessidade de parada ou em situação de emergência, a CCR AutoBAn possui atendimento ao usuário, gratuito, 24 horas por dia. O contato pode ser feito pelo 0800 055 55 50 ou pelo Call Box, telefone de emergência, localizado nas rodovias.

Para solicitar apoio ou reportar ocorrências:

CCR AutoBAn – 0800 055 5550

CCR ViaOeste – 0800 701 5555

CCR SPVias – 0800 703 5030

CCR RodoAnel – 0800 773 6699