Aumenta procura por vacina em Nova Odessa em janeiro

Nova Odessa registrou aumento pela procura da vacina em janeiro, em comparação com dezembro do ano passado. Em janeiro de 2022, foram aplicadas 10.757 doses, contra 6.441 no mês anterior. A dose de reforço, por exemplo, mais que duplicou no primeiro mês de 2022: 8.862 (janeiro/2022), contra 4.363 (dezembro/2021). Mesmo assim, ainda há muitos faltosos. Com a nova “onda” da pandemia a partir de janeiro, o município atingiu agora a marca de 8.812 casos positivos de Covid-19. Graças à vacinação em massa, aponta a Secretaria, os índices de letalidade do vírus estão bem menores que nas “ondas” anteriores da pandemia.

O município registrou mais dois óbitos em fevereiro, de acordo com boletim online, chegando a 247 desde o início da pandemia, em março de 2020. As novas vítimas fatais são uma idosa de 74 anos moradora do Santa Rosa que faleceu em 09/02 na Extensão da Unidade Básica de Saúde do Alvorada; e uma idosa de 80 anos moradora do Parque Fabricio que morreu no dia 10/02 também na antiga UR. Por isso, todos devem continuar usando máscaras (principalmente fora de casa e na presença de pessoas dos grupos de risco, como idosos, acamados, imunossuprimidos, ou aquelas com doenças que são consideradas comorbidades e etc), evitando ao máximo aglomerações e higienizando as mãos constantemente, por exemplo, com o uso de álcool a 70%.

Acompanhe a evolução de casos e óbitos e o “Vacinômetro” em http://www.novaodessa.sp.gov.br/coronavirus/painel.html e http://vacina.novaodessa.sp.gov.br/.

A Campanha de Vacinação Contra a Covid-19 prossegue diariamente em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Nova Odessa, para todas as faixas etárias atualmente contempladas no programa. Para incentivar a população a vacinar as crianças, completar o esquema vacinal de adolescentes e adultos ou tomar a dose de reforço (no caso dos adultos), a Secretaria de Saúde realiza neste sábado (19/02) mais um mutirão de imunização contra o coronavírus. Desta vez, os plantões acontecerão nas UBSs do Jardim São Jorge (Rua São Paulo, nº 65) e do Jardim São Manoel (Rua Sigesmundo Anderman, nº 731), das 7h30 às 15h30.

Até a segunda-feira (14/02), haviam sido utilizadas 115.562 doses das vacinas, com 97,06% da população novaodessense com 12 anos ou mais já com o esquema vacinal completo (duas doses). Além disso, 20.719 pessoas já tomaram a terceira dose (ou dose de reforço).

Já do público infantil, último grupo incluído na campanha nacional de imunização, haviam sido vacinadas até a última sexta-feira (11/02) 1.952 crianças de 5 a 11 anos (ou 55,45% do total estimado para a cidade nessa faixa etária).

É imprescindível levar às UBSs, durante a semana ou nos mutirões de sábado, a documentação pessoal e o comprovante de endereço, bem como a caderneta de vacinação para quem vai tomar a “D2” ou a dose de reforço.

A recomendação da Secretaria é para que todos que ainda não tomaram a primeira ou que estão com a segunda dose atrasada, bem como aqueles que já podem tomar a dose de reforço (“D3”) – ou até mesmo o “segundo reforço” ou “D4” exclusivo para os pacientes imunossuprimidos –, procurem a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência, reforçando a proteção contra casos graves e fatais da doença, ou participe do mutirão deste sábado.

No caso das crianças, a imunização é feita mediante cadastramento no site http://vacina.novaodessa.sp.gov.br/ e agendamento prévio informado pela equipe da Unidade de referência da criança por telefone. O CPF da criança é documento essencial para o atendimento.