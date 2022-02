Aulas têm início nesta 2ª-feira em Nova Odessa

O ano letivo de 2022 na Rede Municipal de Ensino de Nova Odessa tem início nesta segunda (07), seguindo os protocolos obrigatórios de segurança. Ao todo, são mantidas pela Prefeitura 25 unidades, entre creches, pré-escolas e escolas de Ensino Fundamental 1 (1º ao 5º ano). Os alunos que precisarem já terão à disposição materiais escolares essenciais para iniciar o ano letivo, como lápis e caderno, enquanto tem prosseguimento o processo de compra dos “kits escolares” mais completos, cujo edital já foi publicado e tem prazos correndo.

O cronograma de volta às aulas elaborado pela Secretaria Municipal de Educação destaca, entre as obrigatoriedades, o uso de máscara em todas as dependências da unidade escolar, inclusive a necessidade de uma máscara extra para alguma eventualidade. Todas as escolas estarão devidamente higienizadas para recepção dos alunos.

Cada escola fará a aferição de temperatura na entrada e, sempre que necessário, em sala de aula, além de manter as salas abertas e arejadas. O mesmo ocorrerá com o lanche dos alunos, que deverá ocorrer no pátio (local aberto). É necessário também que o aluno leve de casa a própria garrafinha de água, já que os bebedouros seguirão lacrados, estando liberadas apenas as torneiras para enchimento das garrafas.

“Tudo isso é para garantir a segurança sanitária não só dos alunos, mas também dos nossos profissionais. A Educação é um direito essencial, mas a vida é um direito fundamental, como sempre defendo o prefeito Leitinho (Cláudio José Schooder) quando ele diz que nosso objetivo em primeiro lugar é preservar e salvar vidas”, disse o secretário municipal de Educação, José Jorge Teixeira.

Em caso de algum sintoma, o aluno deverá permanecer em casa e os pais deverão comunicar a direção da escola. “Mesmo que a febre tenha ocorrido durante a noite, por exemplo, o aluno não deve ir para a escola. As famílias precisam informar o estado de saúde de seus filhos à unidade escolar que ele estuda”, explicou o secretário.

Vale lembrar ainda que em caso de o professor ou um aluno contrair o coronavírus, toda a turma será afastada por prevenção. “Se um membro da família atestar para Covid, a escola deve ser comunicada, pois a criança será afastada e permanecerá com as atividades em casa”, explicou Zé Jorge.

RETORNO GRADUAL

Em setembro de 2021, com o início do retorno gradual das aulas presenciais, a Prefeitura de Nova Odessa já havia disponibilizado 11,5 mil máscaras aos alunos da Rede Municipal, além de totens de álcool em gel a 70%, termômetros digitais e a atualização dos protocolos sanitários devidamente homologados pela Vigilância Sanitária, de acordo com o espaço físico de cada uma, e treinamento das equipes.

Para este início de ano letivo, 2022 a Secretaria Municipal de Educação segue o cronograma, iniciado no dia 02/02, com a organização das unidades escolares, seguida de reunião do corpo docente no dia 03/02 e reunião de pais nesse dia 04/02, com a volta às aulas no dia 07/02.

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino de Nova Odessa possui 25 unidades, entre creches, pré-escolas e escolas de Ensino Fundamental I, e conta com 55 diretores e especialistas, 400 professores, 200 integrantes nas equipes de apoio, atendendo atende cerca de 5,6 mil alunos.