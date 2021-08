Aulas presenciais em Nova Odessa retornam gradualmente na segunda

Após um ano e meio de pandemia, a Secretaria de Educação da Prefeitura de Nova Odessa retoma gradualmente a partir desta segunda-feira, dia 16 de agosto, as aulas presenciais dos 13 CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil, ou seja, das creches e EMEIS). Serão atendidos, nesta primeira semana, os alunos das turmas de berçário, com idades entre 6 meses e 2 anos e meio (“B1” e “B2”). O retorno será para 100% desses alunos, cinco dias por semana.

A partir da semana seguinte, dia 23 de agosto, voltam às salas de aula também as turmas de maternal 1 e 2, ou seja, alunos de 2 anos a 3 anos e meio (“M1” e “M2”), também com 100% dos alunos matriculados. Estes dois primeiros grupos serão atendidos na primeira semana em período de adaptação, das 7h30 às 9h30 da manhã e das 13h às 15h da tarde. Na segunda semana, já familiarizados com a equipe escolar, eles sairão às 11h30 e às 17h.

Por fim, a partir do dia 30 de agosto, voltam às salas de aula as turmas das EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil, o antigo “pré”), com alunos de 4 e 5 anos (“Pré-Escola”). Neste caso, ainda será definida uma porcentagem de alunos em sala por dia, de acordo com a realidade pandêmica de cada semana.

Já o retorno das aulas do Ensino Fundamental, para alunos do 1º ao 5º ano (de 6 a 10 anos), está previsto para setembro, dependendo também do avanço da pandemia de Covid-19 e da experiência acumulada nestas três semanas pelas unidades da Educação Infantil.

PREPARAÇÃO

De acordo com secretário de Educação de Nova Odessa, José Jorge Teixeira, a programação está sendo apresentada ao longo da semana às equipes de cada unidade, que também já estão repassando as informações para cada pai de aluno, através de redes sociais, aplicativos de conferência ou mesmo reuniões presenciais e controladas (para não haver aglomeração).

Cada unidade está explicando sua realidade à respectiva comunidade escolar. Todos os detalhes deste retorno gradual e seguro vão estar na resolução que deve ser publicada nesta sexta-feira (13/08).

“Tudo isso foi programado para garantir a segurança sanitária não só dos alunos, mas também dos nossos profissionais. A Educação é um direito essencial, mas a vida é um direito fundamental, como sempre defendo o prefeito Leitinho quando ele diz que nosso objetivo em primeiro lugar é preservar e salvar vidas. Mas com o declínio da pandemia confirmado no restante deste mês, com certeza teremos um cenário adequado para o retorno também das turmas do Fundamental”, adiantou Zé Jorge.

Também a partir deste dia 16, retornam ao trabalho todos os servidores da Rede Municipal, uma vez que toda a equipe já tomou ao menos a primeira das vacinas que exigem duas doses ou a dose única.

Esta data de retorno só não vale ainda para os professores do Ensino Fundamental, que continuam ministrando suas aulas online remotamente, de casa, até o final deste mês de agosto. As aulas remotas acontecem em Nova Odessa desde fevereiro e só pararam no recesso de meio de ano, que terminou no último dia 23 de julho.

SEGURANÇA

Além das 11,5 mil máscaras que serão distribuídas aos alunos da Rede Municipal no retorno das aulas presenciais, foram providenciados, totens de álcool em gel a 70%, termômetros digitais e a atualização dos protocolos sanitários devidamente homologados pela Vigilância Sanitária, de acordo com o espaço físico de cada uma, e treinamento das equipes.

“Com todas essas providências em insumos, equipamentos e capacitação dos profissionais, mais a conscientização de todos, estamos preparados para o retorno gradual e seguro das aulas, uma vez que todas as discussões foram estendidas por cada direção a todos os pais e alunos. Estamos garantindo o direito essencial à Educação, mas sem perder de vista o cuidado com a vida”, completou o secretário.

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino de Nova Odessa possui 25 unidades, entre creches, pré-escolas e escolas de Ensino Fundamental I, e conta com 55 diretores e especialistas, 400 professores, 200 integrantes nas equipes de apoio, atendendo atende cerca de 5,6 mil alunos.