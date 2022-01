Aulas presenciais voltam na segunda em Santa Bárbara

O ano letivo na Rede Municipal de Ensino começa no dia 31 de janeiro. Mais de 15 mil alunos iniciam as atividades escolares, da creche a EJA (Educação de Jovens e Adultos). As secretarias das escolas municipais abriram nesta segunda-feira (24), após o período de recesso escolar. Nesta quarta-feira (26) todos os funcionários retornaram ao expediente de trabalho nas unidades escolares e começaram o planejamento e organização escolar, que seguem até sexta-feira (28).

Na primeira semana de funcionamento, os alunos frequentarão as unidades em horários diferenciados para o período de adaptação. O atendimento às crianças da creche (0 a 3 anos) na segunda-feira (31) e terça-feira (1º) será das 7 às 9h30. Na quarta-feira e quinta-feira (2 e 3), o atendimento será das 7 às 11 horas, com saída após o almoço. E na sexta-feira (4), a saída será às 14h30, após o lanche.

Alunos da Educação Infantil (4 e 5 anos) e do Ensino Fundamental terão apenas dois dias de adaptação, 31 de janeiro e 1 de fevereiro. Os do Jardim I e II, que frequentam as Emefeis no período da manhã terão atendimento das 7h30 às 9h30; os da tarde, das 13 às 15 horas. Já os alunos do Ensino Fundamental, das 7 às 9h30 (manhã) e das 12h30 às 15 horas (tarde).

Nos CIEPs o horário da Educação Infantil (4 e 5 anos) e do Ensino Fundamental será das 7 às 11 horas. Os demais dias da semana seguem com o horário normal de aula. A exceção é a EJA (Educação de Jovens e Adultos), que não terá período de adaptação e as aulas iniciam normalmente no 31 de janeiro.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Educação, localizada na Rua Graça Martins, 680, no Centro, ou ainda pelo telefone (19) 3464-9449.