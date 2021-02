Aulas presenciais ficam adiadas para 5 de abril

Após reuniões com a diretoria das escolas municipais, Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica de Sumaré, levando em consideração as estatísticas e evolução da pandemia em toda a região, a Secretaria de Educação definiu o adiamento da volta às aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino para dia 5 de abril – o início estava previsto para a próxima segunda-feira, 1º de março.

Sendo assim, as aulas seguem de forma remota, como acontece desde o dia 8 de fevereiro para aproximadamente 23 mil alunos matriculados na rede municipal – e também para 5,5 mil crianças das creches conveniadas à Prefeitura pelo Proeb (Programa de Educação Básica). O acesso ao conteúdo das aulas continuará sendo oferecido via sistema Academic ITL (www.academicitl.com.br) e pelo Google for Education.

“Os colaboradores da Educação de Sumaré estão trabalhando com grande dedicação, com o uso de recursos digitais ou material impresso para aqueles que não têm acesso facilitado à internet para que nenhum aluno seja prejudicado no desenvolvimento das habilidades necessárias e para a continuidade do aprendizado”, disse o secretário de Educação de Sumaré, Waltair Pereira Lucas.

“O momento requer a tomada de posturas que preservem a integridade da saúde de nossos alunos e colaboradores da Educação. A prorrogação das aulas remotas por mais um mês visa evitar um possível impacto que a circulação de pessoas poderia provocar. Por Sumaré e por toda a região, é fundamental manter as medidas de prevenção: usem máscara e álcool gel nas mãos e mantenham o distanciamento social”, ponderou o prefeito Luiz Dalben.