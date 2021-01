Aulas on-line voltam dia 10 em Americana

O Comitê de Gestão do Combate à Covid-19 se reuniu na manhã deste sábado (23) para discutir questões relativas à volta às aulas no município. As aulas on-line devem voltar a partir do dia 1o. No encontro foi deliberada a autorização para o retorno do formato presencial em escolas estaduais e particulares a partir do mês de fevereiro, e das escolas municipais a partir de março. As medidas estão dentro do previsto pelo Plano São Paulo, e seguirão condicionadas ao mesmo. Caso haja uma decisão do Governo Estadual que modifique essas diretrizes, ela será acatada.

O comitê reúne diversas Pastas do Município e delibera sobre as ações do município em relação à Covid-19. O prefeito Chico Sardelli acompanhou a reunião e comentou o retorno às aulas. “Há tempos estamos preparados para retornar em fevereiro, mas seguindo uma deliberação da RMC, o retorno das escolas municipais ocorrerá em março. Tudo com a máxima segurança possível e com a responsabilidade que o momento exige”, disse o prefeito.

No encontro, o secretário da Educação, Vinicius Ghizini, e a secretária-adjunta da Pasta, Evelene Ponce Medina, explanaram a situação e a preparação do município para o início das aulas.

Ghizini explicou que a partir de 10 de fevereiro as aulas online poderão ser retomadas, mas conforme acordado com os demais municípios da RMC, a volta do município no formato presencial ocorrerá em março. “O retorno, conforme prevê o Plano São Paulo, é limitado a 35% da capacidade das salas de aula. Então teremos um formato híbrido nesse retorno e estamos preparados para oferecer uma retomada gradual que possa oferecer um ensino de qualidade, e seguro”, disse