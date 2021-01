Aulas da Escola de Música retornam segunda

Na próxima segunda-feira (22), a Secretaria de Cultura e Turismo de Americana (Sectur) irá retomar as aulas da Escola Municipal de Música “Heitor Villa-Lobos”, em regime Ensino à Distância (EAD). A medida atende orientações do decreto nº 12.412, de 19 de março de 2020, que tem como objetivo propiciar os meios adequados para o enfrentamento da situação decorrente da propagação do Covid-19. Futuramente, o Comitê de Gestão de Crises irá avaliar o retorno das aulas para o regime presencial.

O secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, enalteceu a participação dos alunos e pediu a colaboração dos pais e responsáveis para a nova situação. “É importante que todos se programem, pois diante das incertezas, este será o meio mais seguro para as nossas aulas acontecerem. Nenhum aluno será prejudicado, não será reprovado ou perderá sua vaga, no entanto, é imprescindível comparecer na sala virtual e os professores vão seguir o mesmo procedimento da aula presencial”, disse Giuliani.

A Sectur se colocou à disposição para auxiliar os alunos que não se adaptarem a nova dinâmica de aula EAD ou que tiverem dificuldades em manusear os instrumentos musicais.

A Sectur fica à Rua das Palmeiras, nº 8, Jardim São Paulo. Mais informações pelo telefone (19) 3408-4800.