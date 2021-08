Audiolivro expõe relato de sobrevivente ao Talibã

A retomada do poder do Talibã no Afeganistão resgata uma discussão importante: como é e como será para as mulheres viverem em um regime teocrático? A preocupação é ponto de partida de uma extensa literatura. Um dos livros do qual é possível aprender o quão nefasto pode ser este regime é A Costureira de Khair Khana, da jornalista Gayle Tzemach Lemmon, publicado na versão impressa pelo Grupo Editorial Pensamento e em áudio pela Tocalivros Studios.

Nos anos 1990, a vida que a jovem Kamila Sidiqi conhecia mudou da noite para o dia quando o Talibã tomou o controle da cidade de Cabul. Depois de estudar para ser professora, Kamila foi confinada em casa e proibida de estudar. Quando seu pai e irmão mais velho foram obrigados a abandonar a cidade, tornou-se a única provedora do lar. Criou, sozinha os cinco irmãos e um próspero negócio que salvou a sua família e também mobilizou a comunidade que estava sob o domínio do grupo extremista.

A narrativa baseada em fatos detalha as regras rígidas e autoritárias do Talibã, como o uso obrigatório do chadri (vestimenta que cobre totalmente o corpo), a proibição de andar nas ruas sem a companhia de um homem e também o impedimento de exercer quase nenhuma profissão, entre outras atrocidades. Este foi o primeiro título produzido pela Tocalivros e, segundo o produtor artístico Clayton Heringer, a escolha cuidadosa ocorreu para exaltar a coragem de mulheres como Kamila, mas também para mostrar que, assim como o audiolivro, esta biografia é uma mudança de paradigma e inspiração para todos. “Uma história que precisa ser ouvida para não esquecer, mas o mais importante: para não se repetir”, presume Clayton.

Ficha técnica:

Audiolivro: A Costureira de Khair Khana

Autora: Gayle Tzemach Lemmon

Narradora: Stella Tobar

Editora: Grupo Editorial Pensamento

Selo: Seoman

Produção: Tocalivros Studios

Duração: 07h23m28s

Onde escutar: Tocalivros

