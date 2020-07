Áudio de médico ‘hospitais lotados’ viraliza

A rede particular de Americana volta a se aproximar do limite da capacidade de leitos de UTI (com respiradores) disponíveis. No início desta semana circulou pelo WhatsApp um áudio de um médico da Unimed de Americana no qual ele deseja boa semana a todos e faz um alerta para a situação do município.

Leia mais- Atualização faz casos explodir em Americana

“Estamos exatamente no meio do furacão mesmo agora. Os hospitais estão entupidos, as UTIs”. A assessoria de imprensa da Unimed disse que não comentaria a veracidade do áudio ou as informações contidas nele.