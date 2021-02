Audiência pública vai definir volta às aulas

A volta as aulas em Americana deve ser debatida em uma audiência pública pela Câmara ainda este mês. A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou na secretaria da Câmara requerimento em que pede o debate das condições e impactos da volta às aulas presenciais no município. Os vereadores Fernando da Farmácia (PTB) e Vagner Malheiros (PSDB) são coautores do requerimento.

De acordo com a parlamentar, é necessário debater com a sociedade a forma como se dará o retorno das aulas presenciais para não colocar em risco a saúde de todos os envolvidos no processo. “Embora saibamos da importância da vida escolar para crianças e adolescentes, entendemos que ainda não existem evidências científicas conclusivas sobre os impactos do retorno às aulas presenciais na saúde pública, no processo de formação das crianças e dos adolescentes e nas condições de trabalho dos profissionais que atuam nas escolas”, defende.

O texto do requerimento destaca também as dificuldades de adaptação e cumprimento dos protocolos para a contenção do contágio no ambiente escolar e a necessidade de serem ouvidos todos os envolvidos. “Entendemos que é necessária a realização de audiência pública para ouvirmos professores, estudantes, diretores, pais e mães de alunos, secretarias municipais de saúde e educação, médicos, pesquisadores, sindicatos e conselhos municipais a fim de expor e debater argumentos, dados e experiências e realidades, para que o poder público possa agir com discernimento e responsabilidade”, conclui Juliana.

Se aprovada, a audiência pública será realizada no Plenário da Câmara no dia 02 de março, com participação aberta à população e transmissão ao vivo pela TV Câmara. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece na quinta-feira (4).