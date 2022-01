Audiência detalha área para base do Corpo de Bombeiros

Audiência Pública realizada no último dia 12/01 no Auditório do Paço Municipal foi mais um passo importante para a instalação da Base do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado em Nova Odessa. Trata-se de importante etapa do processo de desafetação e afetação da área – ou seja, da sua “transformação” em um tipo de área pública na qual a base possa ser construída.

O processo ainda terá outras etapas, incluindo sua análise pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e, finalmente, pela Câmara de Vereadores, através de um projeto de lei autorizando a mudando a categoria de uso a ser enviado pelo Executivo ao Legislativo. Paralelamente, a Prefeitura segue com os trâmites junto ao Governo do Estado, cujo convênio foi assinado em dezembro.

A área pública, que era considerada Sistema de Lazer, agora será destinada para Uso Especial – no caso, para o “Complexo de Segurança”, que incluirá também as bases da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Defesa Civil. O terreno tem 4 mil metros e está estrategicamente localizado – no loteamento Bosque dos Cedros, próximo ao cruzamento com a Avenida Ampelio Gazzetta, região central da cidade.

Além do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, a audiência contou com as presenças do vereador Professor Antonio, do secretário municipal de Assuntos Jurídicos, Fábio Soria; da secretária de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, a arquiteta Miriam Cecília Lara Netto; e do coronel da reserva da PM e atual chefe de Segurança da cidade, Carlos Fanti – entre outras autoridades e interessados no tema.

“Por meio da audiência pública, a população contribui para que os assuntos de interesse público e coletivo sejam assegurados. Quero cumprimentar a todos que estão presentes nesta audiência, inclusive o vereador Professor Antonio, muito atuante nesta causa junto comigo, de trazer o Corpo de Bombeiros para Nova Odessa. Era uma luta minha e do Antonio de muitos anos na Câmara, e graças a Deus aquele sonho que a gente tinha, aquela luta de anos atrás, está começando se realizar em Nova Odessa”, afirmou Leitinho.

“Para mim, como prefeito, é uma honra estar nessa Audiência Pública, de desafetação da área do sistema de lazer para afetação do uso especial. A princípio, vamos montar o Corpo de Bombeiros, mas o espaço deve contar com a futura sede das nossas Guarda Municipal e da Defesa Civil”, completou o chefe do Executivo novaodessense.

Para o prefeito Leitinho, “as empresas já estão vendo (o convênio) com bons olhos, pois em 116 anos de existência, é a primeira vez na História da cidade que Nova Odessa terá uma unidade do Corpo de Bombeiros”.

“Nova Odessa vai contar com mais policiais nas ruas, pois são bombeiros militares, e com treinamento especial, além de unidade motobomba e unidade de resgate. Um Corpo de Bombeiros local agiliza o resgate e não precisaremos mais depender de bombeiros de outras cidades da região. O Município não dispõe de verbas para construir o prédio, então, eu e meu vice Mineirinho fomos até o deputado Rafa Zimbaldi, e depois a São Paulo, e conversamos com o secretário de desenvolvimento regional Marcos Vinholli, e vamos conseguir recursos para construir (a base)”, explicou Leitinho.

“Já está tudo encaminhando. Vamos construir, se Deus quiser, o Complexo de Segurança para fazer a diferença na vida da população de Nova Odessa, com os três órgãos trabalhando juntos, num só lugar. Estou muito contente e este projeto está caminhando de forma positiva. Deus está me abençoando, porque este é o segundo ano de mandato como prefeito, e Deus sabe a hora certa e esse é o momento. A cidade tem 116 anos e não tem bombeiro. Entrei para prefeito e no meu segundo ano de gestão já estou viabilizando isso, é um momento especial na minha vida”, agradeceu, emocionado, o prefeito.

O vereador Professor Antonio disse que “esse é um momento histórico”. “Faço questão de relembrar um pouco da nossa luta, desde 2013, questionando por meio de requerimento o uso particular dessa área. A gente vem acompanhando a história e agora vamos retornar a área para o Município, depois de uma longa luta, e fazer do espaço o Corpo de Bombeiros. Inclusive, isso nem foi promessa de campanha, nós não prometemos isso para a nossa população, está sendo um adendo”, recordou o parlamentar.

“Assim que fui eleito já fiz requerimento, corremos atrás por entender que era uma oportunidade, um ganho para a população, porque vamos ter lá não só um Corpo de Bombeiros, também vamos deixar de pagar aluguel porque a nossa GCM também vai para lá, junto com a Defesa Civil, num espaço que até outrora era explorado por um bem privado, numa área institucional pública. Então, é histórico o dia de hoje, e essa entrega para a população vai ficar na História. Em menos de 24 meses de governo vamos ter um Bombeiro Militar na cidade. Parabéns ao prefeito e a todos que ajudaram de alguma maneira esse sonho se realizar”, concluiu o vereador.

CONVÊNIO E CONSTRUÇÃO

A assinatura do Convênio para a instalação da Base do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo em Nova Odessa aconteceu no dia 17 de novembro, no gabinete do chefe do Executivo, na presença do comandante do 16º Grupamento de Bombeiros do Interior, coronel Harley Washington Ferreira.

Toda a negociação para a vinda do Corpo de Bombeiros Militares para cidade é acompanhada desde o início do ano pelo vereador Professor Antonio. O projeto de lei do prefeito que autoriza a formalização do convênio com o Governo do Estado para instalação da base em Nova Odessa foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores.

O prefeito também recebeu a confirmação de que o deputado estadual Rafa Zimbaldi (PL) está intermediando, junto ao Governo do Estado, um recurso de R$ 1,5 milhão para auxiliar Nova Odessa na construção do novo “Complexo de Segurança” da João Pessoa, que terá as sedes do Corpo de Bombeiros da PM, da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Defesa Civil Municipal.

Atualmente, Nova Odessa conta com um grupo de bombeiros voluntários, com equipes para resgate e remoção de feridos leves. Casos mais graves, no entanto, demandam o acionamento da corporação estadual, cujas unidades mais próximas ficam sediadas em Americana e Santa Bárbara d’Oeste.