Audi Brasil estreia no TikTok com Gabriel Medina

Depois de diversos lançamentos de veículos feitos em 2020, chegou a vez de anunciar mais uma estreia: a partir da sexta-feira, 7, a Audi do Brasil inaugura seu perfil no TikTok, rede social de vídeos curtos e irreverentes do momento. O primeiro vídeo traz um conteúdo inovador e descontraído com o bicampeão mundial de surfe, Gabriel Medina, que renovou a parceria como embaixador da marca.

O perfil da Audi foi criado com o objetivo de gerar entretenimento para os usuários, ao mesmo tempo que aborda assuntos relacionados ao universo da marca. Os temas abrangem mobilidade, lifestyle e, claro, os carros em si, sempre com uma abordagem irreverente, moderna e participações de embaixadores e parceiros da marca em alguns dos vídeos.

“Ousadia e inovação fazem parte do DNA da Audi e entendemos que estas são características muito presentes também no TikTok. Nossa ideia é levar estes atributos do universo Audi de uma forma bem humorada e descontraída, com a participação de embaixadores da marca, para o público interessado em conteúdos diferentes e criativos, além de admiradores da marca”, explica Marcio Avolio, gerente de marketing da Audi do Brasil.

O perfil da Audi na rede social contará ainda com a participação de outros parceiros e embaixadores da marca, como a atriz e empreendedora Isabelle Drummond, o piloto Lucas Di Grassi e o ator e apresentador Cássio Reis. O perfil oficial da empresa na rede social é @audidobrasil.